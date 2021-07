Další perné léto pro Sakica. Chci u Avs zůstat, říká Grubauer

Pokud chtějí v Coloradu pomýšlet na Stanley Cup, potřebují Grubauera. Bez svého klíčového muže v masce by Avalanche nebyli zdaleka tak dobří. Je zde ale malý háček. Německý gólman totiž bude za pár dní bez smlouvy. On sám by však dres Lavin rád hájil i nadále.

„Stoprocentně,“ odpověděl Grubauer na otázku, jestli by rád pokračoval v Coloradu. „Na sto procent,“ zopakoval.

Zase tak jednoduché to ale nebude. Žijeme v nejisté době, kdy pořádně nevíme, co se může stát zítra. Smlouvy profesionálních sportovců jsou potom zvláštním bodem.

Současný kontrakt vyprší devětadvacetiletému gólmanovi za pár dní. Až doposud bral ročně 3,33 milionu dolarů. Díky výkonům, které předvádí, si rozhodně polepší.

„Všechno je teď nejisté. Nejen kvůli všemu okolo, ale týmy se také chystají na rozšiřovací draft. Ten teď řeší každý,“ popisoval své myšlenkové pochody. „V Denveru bych moc rád pokračoval. Stal se mým domovem. Mám rád kluky tady i organizaci samotnou. Snad se na něčem domluvíme.“

Domluvit se chce Grubauer určitě též proto, že i v dalších ročnících budou patřit Avalanche k největším favoritům na titul. Kdo by nechtěl zůstat?

Generálního manažera Joea Sakica čeká hodně práce, ovšem šéf Avalanche už několikrát ukázal, že si dokáže poradit i v těžkých chvílích.

„I v další sezoně budeme mít super tým,“ ví moc dobře německý reprezentant. „Pánové z vedení odvedou vždy skvělou práci. Na každou sezonu dají dohromady kvalitní tým, kterého chci být součástí i nadále.“

A jak bylo zmíněno, Avalanche budou rozhodně usilovat o to, aby se Grubauerovo přání splnilo. Jak totiž poslední ročníky ukazují, brankář je v play off klíčem k úspěchu. Pro důkaz nemusíme chodit daleko, stačí se podívat na uplynulou sezonu.

„Sice nám letos něco chybělo, ale myslím si, že jako tým na sebe můžeme být hrdí,“ poznamenal Grubauer. „Prezidentova trofej ovšem nebyla tou trofejí, kterou jsme chtěli. Chceme Stanley Cup!“

Chtělo by se říct, že pro Sakica je podpis Grubauera naprostou prioritou. Nicméně osud Sakicovi nepřál a nadělil mu těžkou úlohu. Musí totiž vměstnat pod platový strop nové smlouvy pro kapitána Landeskoga, hvězdného Makara i brankařskou jedničku Grubauera.

Povede se vedení Avalanche všechny udržet? A dosáhnou v příští sezoně konečně na samotný vrchol?

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+