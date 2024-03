Další Pavelskiho pokus. Při cestě za Stanley Cupem může přepsat historii

Joe Pavelski patří mezi ty méně nápadné hráče, nicméně zároveň mezi ty nejefektivnější. A hlavně je to borec, který je vidět, když je to potřeba nejvíce. Byl to on, kdo v týdnu asistoval Jamiemu Bennovi k vítěznému gólu Dallasu proti Vancouveru a jako první tým Západní konference NHL si zajistil účast v letošním play off.

Po loňské jarní cestě do finále Západní konference chtějí Pavelski a Stars letos udělat další krok.

"V tomto období sezony se snažíte získat body do tabulky a zajistit si co nejlepší pozici, ať už je to domácí led v sedmém zápase nebo něco podobného," řekl Pavelski.

V play off se každá výhoda počítá. A také každý hráč, jemuž to ve vyřazovací části jde. Pavelski je se 139 body ve 146 zápasech play off v kariéře na třetím místě mezi hráči narozenými v USA v této části sezony. Za historickým lídrem Mikem Modanem, který v roce 1999 dovedl Stars k jejich jedinému Stanley Cupu, zaostává o pouhých sedm bodů.

Letos rozhodně přidá další. A Dallas by měl jít daleko. Tým se proměnil jen nepatrně, kvalitu má pořád velkou. A Pavelski hraje zásadní roli. Jeho zkušenosti a přehled před brankou, to jsou dva atributy, které jsou neocenitelné.

Trenér Peter DeBoer, který nyní působí v Dallasu druhou sezonu, trénoval Pavelskiho také čtyři sezony v San Jose, včetně postupu do finále Stanley Cupu v roce 2016, kdy Pavelski vedl Žraloky se 14 góly.

"Joe je Joe," řekl DeBoer ve čtvrtek. "Dá dalších 25 gólů, dalších 60, 70. Je prostě nestárnoucí. A to je třeba dodat, že čísla o Joeovi nikdy nevypovídala. Joeův příběh je mnohem víc o vůdcovství a o tom, že jde příkladem a bere mladé kluky pod svá křídla a ukazuje jim cestu a hraje tím nejlepším způsobem."

Přesto jsou čísla působivá. Pavelski se v dostal na 1064 bodů v 1325 zápasech. Od roku 2019, kdy se ke Stars připojil jako volný hráč, zaznamenal 302 bodů v 361 zápasech.

Byl nejlepším střelcem Dallasu při jeho tažení do finále Stanley Cupu v play off 2020 a loni na jaře se stal nejstarším hráčem, který zaznamenal čtyři góly v play off v úvodním zápase druhého kola proti Seattlu.

Naváže na to letos?

