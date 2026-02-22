Další otazníky nad Chytilem. Naopak Nosek vyhlíží konec ročního pekla

22. února 16:15David Zlomek
Zatímco jeden český útočník prožívá v zámoří další nekonečnou noční můru, druhý už po dlouhých měsících utrpení vyhlíží vytoužený návrat na led. Filip Chytil schytal na tréninku trápícího se Vancouveru ránu pukem do obličeje a jeho zdravím zdecimovaná sezona dostala další tvrdý zásah. Zcela opačné pocity naopak momentálně zažívá Tomáš Nosek, který se na Floridě po vážném zranění kolena a následné operaci konečně blíží svému vůbec prvnímu startu v probíhajícím ročníku.
Chytil utrpěl na středečním tréninku frakturu v obličeji poté, co ho zasáhl odražený puk, a ocitl se na neurčito mimo hru. Vzhledem k jeho historii plné otřesů mozku je ale podle zámořských novinářů obyčejná zlomenina zásahem do obličeje paradoxně tou lepší variantou, protože po ráně působil hodně otřeseně. Šestadvacetiletý centr letos naskočil jen do dvanácti zápasů.
Kvůli zranění v horní části těla, u kterého se spekulovalo o minimálně třetím otřesu mozku za poslední tři roky, chyběl čtvrt roku. Před olympijskou pauzou se sice stihl na šest utkání vrátit, ale poslední duel Vancouveru už zase vynechal kvůli migrénám.
Mnohem pozitivnější zprávy naopak přicházejí z Floridy, kde se rýsuje návrat jiného českého útočníka. Tomáš Nosek, který po vážném zranění kolena z letní přípravy a následné operaci vynechal celou dosavadní sezonu, by se mohl brzy vrátit na led. Panthers věří, že by se Nosek společně s Dmitrijem Kulikovem a Jonahem Gadjovichem mohl připojit k týmu začátkem března během série venkovních zápasů.
To naznačuje, že od aktivace z listiny dlouhodobě zraněných hráčů je dělí už jen pár utkání. Pro Floridu, která má v tomto ročníku velké starosti s marodkou, to bude obrovská vzpruha pro šířku sestavy. Nosek loni ve své první sezoně za Pantery odehrál 59 zápasů s bilancí jednoho gólu a devíti bodů při průměrném čase na ledě těsně pod deset minut.
Situaci na marodce Floridy podrobně vysvětlil hlavní trenér Paul Maurice. „Tento týden budou trénovat pravděpodobně ještě bez kontaktu a plnou zátěž by mohli dostat někdy kolem domácího zápasu s Torontem šestadvacátého února, do kterého ale ještě nenastoupí. Pokud ale tento týden zvládnou, je tu šance, že se vrátí někdy během následného tripu po kluzištích soupeřů. U mnoha z nich prostě neznám odpověď. Byli mimo hru strašně dlouho. Před návratem je musíme dostat na určitou úroveň sebevědomí,“ uvedl kouč na adresu uzdravujících se hráčů.
