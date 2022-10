Další ostuda. Fanoušci vybučeli Devils a odvolávají kouče

Dva zápasy, dva totožné výsledky, deset obdržených branek a ztráta trpělivosti fanoušků. New Jersey sice má za sebou pouze dvě utkání, avšak frustrace fanoušků se balí už několik let. Z prvního domácího utkání se stala fraška, odnesl to hlavně trenér.

Hned v prvním utkání sezony přitom byli Devils favorité. Jeli na led odepisované Philadelphie, ta jim ale pod vedením Johna Tortorelly dala pořádnou lekci a vypráskala je 5:2.

Po utkání se čertil hlavně útočník Miles Wood, který nešel pro ostrá slova daleko. „Už mě to unavuje, už mě fakt nebaví být ve špatném týmu. Další zápas musíme bezpodmínečně vyhrát,“ burcoval.

Avšak burcování se jaksi minulo s účinkem. Devils sice doma proti Detroitu šli do vedení, na začátku druhé třetiny byl pak stav vyrovnaný, ale od té doby? Zmatek, nejistota, nepřesnosti… Ve hře Ďáblů nebylo v podstatě nic. Red Wings nakonec zvítězili stejným rozdílem jako před pár dny Flyers.

A fanoušci ve vyprodaném Prudential Centre to už nevydrželi. Dohromady sedmkrát v aréně zněl pokřik „Fire Lindy!“, neboli „Vyhoďte Lindyho!“. Řeč je pochopitelně o hlavním trenérovi Devils Lindym Ruffovi.

Ostřílený mazák je v Devils na odstřel, tým pod ním neuhrává téměř nic, defenziva nefunguje a tým se pomalu stává dlouhodobým odpadlíkem.

„Máme tu vášnivé fanoušky. Jsou zvyklí vyhrávat, v tabulce chtějí být nahoře, je to jednoduché,“ soukal ze sebe na tiskové konferenci. „Za prohry beru plnou zodpovědnost,“ dodal.

Pokud chce za tým zůstat odpovědný, měl by začít vyhrávat. Kádr Devils už delší dobu není v rámci přestavby, osa týmu je jasně daná a kvalita sestavy rozhodně není na ostudné výsledky.

Brankáři Vaněček a Blackwood nejsou žádní amatéři, v obraně je spousta zkušených jmen (Hamilton, Marino, Severson, Graves či Siegenthaler) a v útoku je talentu na rozdávání. Hughes, Hischier, Palát, Bratt, Tatar či Mercer. Co by za to jinde dali?

„Všichni víme, že nejsme tam, kde bychom chtěli být,“ ví Ruff. „V kabině není jediný kluk, co by současnou situaci přijímal.“

Situaci nepřijímají ani fanoušci. Ruffova židle je řádně rozkývaná.

