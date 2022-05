Další noc, další zápasy! Oilers mají první mečbol, Canes se pokusí využít domácího prostředí

Play off NHL má na programu opět pouhopouhá dvě utkání. Calgary se pokusí na domácím ledě odvrátit konec sezony. Carolina zase hraje před přeplněnou PNC Arenou o mečbol. Program páteční noci bude zahájen v jednu hodinu ráno středoevropského času.

Na ledovou plochu PNC Areny dorazí newyorští Rangers. V sérii dvou celků Východní konference zatím jasně platí pořekadlo: „Můj dům, můj hrad.“ Úvodní dva duely totiž ovládli na ledové ploše v Raleigh Hurikáni. První duel sice museli hráči Caroliny obracet a do vítězného konce jej dovedli až v prodloužení, ve druhém si ale střelci Rangers vylámali zuby na Raantovi. Souboj se poté přesunul do slavné MSG v New Yorku. V obou případech domácí kontrolovali utkání již od první periody, kdy šli do vedení. Skvěle zazářil před domácími fanoušky Igor Šesťorkin, který za svá záda pustil ze 75 střel pouhé dvě! Série se tak za nerozhodného stavu vrací do Severní Karolíny.

V souboji o vstupenku do semifinále se zatím příliš neprojevily speciální formace. Canes nedokázali vstřelit ani jeden přesilovkový gól, naopak je může těšit branka v oslabení v druhém domácím utkání. Rangers se v přesilovkách rozstříleli až doma, sice to není žádná sláva, ale mají na kontě alespoň dva góly své přesilovkové formace.

O vyrovnanosti, především prvních duelů, hovořil i trenér Caroliny: „První dva zápasy v Raleigh byly hodně otevřené, vyhrát je mohl kdokoliv. Naštěstí jsme našli cestu, jak vyhrát.“ Své svěřence pak pochválil i lodivod Newyorčanů: „Ještě jsme v sérii neodehráli špatný zápas, takže předpokládám, že venku odehrajeme další dobré utkání.“

Druhý souboj noci začne v půl čtvrté ráno. Bude se jednat o poslední bitvu o Albertu? To se uvidí. Každopádně Edmonton má k vítězství v sérii opravdu blizoučko. První utkání série nabídlo neskutečnou přestřelku, padlo patnáct branek, a nakonec slavili domácí Flames. Druhý zápas začalo Calgary dobře, ale Edmonton dokázal utkání překlopit na svou stranu. Následující dva duely v Rogers Place měla pod taktovkou převážně první letka Olejářů. Evander Kane vstřelil pět branek, Leon Draisaitl si připsal sedm nahrávek a Connor McDavid pět bodů za přesné pasy.

Plán Plamenů je jednoduchý. Zastavit lajnu McDavida a vyhrát, v opačném případě přijde konec sezony. „Je to na nás, jestli půjdeme na led a budeme šedesát minut hrát naši hru. Musíme tomu dát maximum, abychom zůstali naživu,“ burcuje před utkáním Milan Lucic. Flames se přes druhé kolo play off dostali naposledy v roce 2004. Tehdy nakonec dokráčeli až do finále bojů o Stanley Cup, kdy padli s Tampou. Aby postoupili dál letos, musí vyhrát tři utkání v řadě. Pokud to hokejisté Calgary nezvládnou, tak Oilers postoupí do třetího kola poprvé od roku 2006.

Program zápasů:

01:00 Carolina Hurricanes – New York Rangers

03:30 Calgary Flames – Edmonton Oilers

