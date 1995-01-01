Další možnost pro Oilers? Prý známá tvář, která už jednou odešla

29. listopadu 12:00David Zlomek
Zatímco Edmonton Oilers dál tápou v brankovišti a zoufale hledají způsob, jak zastavit propad, jeden z nejrespektovanějších hlasů v NHL přidal do debaty další možné jméno. Elliotte Friedman ze Sportsnetu naznačil, že by se na radaru vedení Edmontonu mohl objevit velmi známý brankář: Laurent Brossoit.
Dvaatřicetiletý gólman, který v organizaci Oilers strávil šest sezon, však vypadl z hokejové mapy téměř úplně. Nehrál už dvě sezony, sužovaly ho komplikované a zprvu těžko pochopitelné zdravotní potíže. „Nehrál dva roky. Mohl to vzdát, ty jeho zranění byly fakt špatné, ale rozhodl se to zkusit,“ uvedl Friedman. „Myslím, že bude nejpozději příští týden na kondiční zkoušce.“
Chicago, kde má Brossoit smlouvu, ho chce po dlouhé rehabilitaci dostat zpět do tempa v AHL. Brossoit má před sebou poslední rok kontraktu s cap hitem 3,3 milionu dolarů, což znamená, že případný zájemce by musel řešit nejen riziko spojené s jeho zdravotní minulostí, ale i finanční stránku.
Friedman proto upozornil, že by Edmonton, bude-li o odchovance skutečně stát, požádal Chicago o zadržení části platu: „Pokud jste Oilers, budete chtít, aby Chicago nějaké peníze podrželo. Na druhou stranu nebyl zdravý, ale po vás nikdo nechce nikterak vysokou cenu, kromě nějakého draftového výběru. Není to vysoký náklad, jako by byl například Jarry. Přemýšlím, jestli není právě on na edmontonském radaru.“
Brossoit přitom sám popsal svůj tvrdohlavý boj o návrat v obsáhlém rozhovoru pro Chicago Sun-Times. Jeho potíže začaly zdánlivě banálně, artroskopický zákrok na menisku pravého kolene měl být hotový za šest týdnů. Jenže bolest nepolevovala. Druhá operace nepomohla. Až následně lékaři objevili příčinu, Brossoit měl problém už na levé kyčli, který mu roky způsoboval bolesti zad. Po zákroku, během něhož byl výrůstek odstraněn, se konečně mohl vrátit na led bez bolesti.
Pro Oilers, kteří marně hledají stabilitu, není Brossoit žádné jisté řešení, spíše levnější sázka s potenciálním výnosem. Pro Chicago je situace rovněž komplikovaná: organizace už má pod NHL smlouvou dva gólmany, Spencera Knighta a Arvida Söderbloma, což ponechává Brossoita mimo hru.
