Další marod v Buffalu. Zucker nemůže jíst a hubne před očima

13. listopadu 9:30Jiří Lacina
Tedy nedá se říct, že by byl Lindy Ruff zrovna v jednoduché situaci. Kádr se mu sype a bohužel se to promítá i do výsledků. Sedm z osmi posledních utkání Buffalo prohrálo.
Chybí Zach Benson, osobní volno dostal Rusmus Dahlin. O problémech Jiřího Kulicha jsme psali opakovaně. Nijak dobře bohužel nevypadá ani zdravotní stav Jasona Zuckera.
Třiatřicetiletý veterán podepsal s Buffalem minulý rok a přes nevelká očekávání nezklamal. Po hubených letech zaznamenal svou druhou nejlepší sezónou v kariéře, když zapsal 53 bodů (21+32). Vysloužil si tak další, tentokrát dvouletou smlouvu.
Teď je od začátku listopadu mimo hru. Záhadné virové onemocnění odsunulo trénovaného hokejistu mezi marody. Trenér Sabres Lindy Ruff potvrdil, že Zucker stále není schopen setřást příznaky podobné chřipce a aktuálně neexistuje časový plán pro jeho návrat do sestavy.
„Zucker má opravdu těžkou virovou nebo chřipkovou věc, které se prostě nedokáže zbavit. Podstoupil spoustu testů a stále se mu nedaří dobře,“ přiblížil trenér.
Naposledy hrál proti Washingtonu, od té doby vynechal čtyři zápasy. Celých celých devět dnů prý pořádně nejedl. Není schopen do sebe dostat pevnou stravu. Výrazně ubývá na váze a obavy o jeho zdraví rostou.
Tělo za devět dnů reálně tolik nezhubne. Ztrácíte hlavně obsah střev, glykogen a na něj navázanou vodu. Kilo tuku spálí běžný organismus za 3-4 dny úplného půstu. Bez přijímané bílkoviny bohužel trpí i svaly. Celkově takové ztráty v kombinaci s infekcí organismus obrovsky zatěžují a vyhlídky na návrat se tím odsouvají.
Než Zucker onemocněl, přispěl v probíhající sezóně čtyřmi góly a třemi asistencemi ve 12 zápasech, spolu s 27 střelami na branku. Pro Sabres je to problém, protože zkušený forvard poskytuje zkušenosti a další paletu vlastností, které bude týmu v nadcházejících týdnech chybět.
Trenér neměl pro fanoušky žádný odhad, kdy by mohl být křídelní útočník zpět. Rozhodně to ale nevypadá na rychlý návrat. Buffalo je nuceno spoléhat na náhradníky.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.