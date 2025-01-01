NHL.cz na Facebooku

Další krok k uspořádání Světového poháru, NHL začala vybírat pořadatele

17. září 13:00

Adam Čuba

Po dlouhých letech sucha se zdá, že si hokejoví fanoušci budou moct opět do sytosti užívat mezinárodního hokeje na té nejvyšší úrovni. Po ochutnávce v podání 4 Nations Face-Off a návratu hvězd NHL na olympijské hry se totiž úspěšně blíží k realizaci také pořádání Světového poháru.

Světový pohár je na rozdíl od jiných mezinárodních akcí kompletně v režii NHL a hráčské asociace NHLPA. Právě tyto dvě organizace plánují návrat prestižního turnaje po dlouhých 12 letech na únor 2028.

Nyní se podařil další krok, který uspořádání turnaje přibližuje, NHL a NHLPA totiž začínají hledat vhodného pořadatele. Na long listu je hned 25 (zatím oficiálně neznámých) měst ze severní Ameriky a Evropy. Už letos v září proběhnou dva semináře, jeden v Torontu (17.-18.9), druhý ve švýcarském Curychu (22.-23.9), které budou mít za úkol představit potenciálním pořadatelům celou vizi turnaje.

Každé město následně odešle své návrhy a NHL s NHLPA následně rozhodnou o dvou z nich, které se organizace ujmou. Definitivní rozhodnutí se očekává na začátku roku 2026.

Formát světového poháru bude pravděpodobně vypadat následovně. Osm národních týmů bude v základních skupinách rozděleno po čtyřech, následovat by mělo play off, které už by se kompletně odehrálo jen v jednou pořadatelském městě, konkrétně tedy nejspíše v severoamerické destinaci. Zároveň se ale nabízí, že hostitelem druhé základní skupiny by mohlo být jedno z evropských měst. Celý turnaj by měl trvat 12 dní.

Hegemonem podobných turnajů je za posledních třicet let Kanada. Ta vyhrála jak letošní 4 Nations Face-Off, tak Světový pohár v roce 2016, kdy ve finále zdolala výběr Evropy, i poslední dvě Olympiády, kterých se účastnili hráči z NHL (2010 a 2014).

