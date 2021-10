Další komplikace pro Capitals? Ovečkin odstoupil z posledního přípravného zápasu

Hokejisté Washingtonu sice vyhráli přípravné utkání proti Philadelphii poměrem 5:3, avšak bezprostředně po skončení duelu velkou radost mít ani nemohli, poněvadž lamentovali nad zraněním kapitána Alexandra Ovečkina. Legendární útočník musel z utkání odstoupit kvůli problémům v dolní části těla už v první třetině. Celý incident přitom nikterak nebezpečně nevypadal.

Probíhala teprve desátá minuta utkání. Ovečkin chtěl dohrát souboj, a proto si z modré čáry sjel k levému kruhu. Tam sice srazil útočníka Philadelphie Travise Konecného k ledu, ale daleko složitěji se zvedal právě washingtonský hráč. Rozhodčí hru následně přerušili, aby hvězdnému forvardovi přišel na pomoc klubový lékař. Po pár desítkách sekund Ovečkin odkulhal do šaten.

„Rozhodně mám obavy. Když hráč takto opustí led, není to ideální. Uvidíme, jak to s ním bude zítra. Doktoři se na něj podívají a zároveň zjistí, co mu je,“ pravil hned po utkání kouč Peter Laviolette. Ve zbytku zápasu už se službami Ovečkina počítat nemohl. Washingtonská osmička strávila na ledě něco málo přes dvě minuty.

„Obavy jsou pokaždé, když se jedná o Ovieho. Dělali jsme si z něj legraci, že má ruskou krev, a že se díky ní brzy vrátí. Je to tvrdý chlap. Když už ho vidíte ležet, víte, že se nejedná o nic banálního. Já však věřím, že se za pár dnů vrátí,“ doufá T. J. Oshie, jenž v utkání s Philadelphií dělal zástupce kapitána.

Hráči a trenéři celku z hlavního města Spojených států rovnou po zápase žádné závěry dělat nemohli. „V tuto chvíli nemůžu říct, jak na tom bude. Potřebujeme jej vidět na tréninku, přičemž slovo bude mít i on sám. Alexandr bude vědět, jestli se cítí připraven. Rozhodně jej nebudeme tlačit do hry za každou cenu,“ doplňuje Laviolette.

Ve Washingtonu věří, že se autor 24 branek z minulé sezony vrátí do hry co nejdříve. Už 14. října totiž Capitals odehrají své první utkání s newyorskými Jezdci. V domácím prostředí budou pokračovat i v následujících dnech, kdy přivítají silné soupeře z Tampy a Colorada.

Už nyní je téměř jisté, že nebudou moct počítat se službami švédského útočníka Nicklase Bäckströma, kterého trápí dlouhodobé problémy s kyčlí. Zda do prvního duelu nového ročníku nastoupí i Ovečkin, jenž se před pár dny objevil v první várce nominovaných hráčů pro OH v Pekingu, je zatím ve hvězdách.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+