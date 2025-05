Další kolaps, Maple Leafs na pokraji vyřazení: Nevím, co k tomu říct, přiznává Matthews

Toronto Maple Leafs mají pouhých 48 hodin na to, aby přesvědčili hokejový svět – a hlavně sami sebe – že nejsou tím, za co je každý považuje. Po debaklu 1:6 na domácím ledě v pátém zápase proti Floridě Panthers se tým ocitl jednou nohou v hokejovém hrobě. Už zase.

„Je možná trochu brzy psát nekrolog této sezóny, ale po tomhle výkonu… pracovní verze je povolena,“ shrnuje výstižně redaktor Sportsnet Luke Fox. Ten popsal středeční večer jako nejdůležitější domácí zápas za posledních 23 let, který ovšem Leafs proměnili v noční můru.

Ti, kdo zaplnili Scotiabank Arenu, očekávali boj a výhru Toronta, která by překlopila stav série na 3:2 pro Leafs. Namísto toho jim jejich tým nabídnul výkon, který vedl k bučení ve druhé třetině a opouštění stadionu fanoušky už 13 minut před koncem zápasu.

„Nemyslím si, že jsme jim dali moc důvodů zůstat,“ přiznal po zápase kapitán Auston Matthews. Na led dokonce někdo hodil dres. Matthews navíc nadále čeká na první gól v sérii. Přesto se snaží bránit tím, že není pouze střelcem: „Nepovažuji se za jedno-dimenzionálního hráče. Snažím se přinášet i ty malé detaily, které vedou k týmovému úspěchu.“

Kromě Matthewsovy chyby před prvním gólem soupeře přišel i moment Mitcha Marnera, který na modré čáře poslal naslepo bekhendem puk rovnou na hůl Gustava Forslinga. Výsledkem byla další gólová rána.

„Hráli jsme zbrkle, nedostatečně tvrdě, rozdávali příležitosti kolem naší brány… Je toho hodně,“ řekl Marner. A na otázku, jestli ho napadlo, že to mohl být jeho poslední zápas v Torontu, odpověděl stručně: „Ne. Žádné takové myšlenky. Jdu domů a spláchnu to do záchodu.“

Přímou odpovědnost však převzal někdo jiný – obránce Chris Tanev, jeden z mála nových hráčů, kteří měli přinést změnu: „Přebírám odpovědnost. Musím být lepší. Když mám v zápase minus, asi ho nevyhrajeme. Je to na mně.“

Kritice se nevyhnul ani trenér Craig Berube, který zhodnotil výkon svých svěřenců bez obalu:

„Nemyslím, že by oni dnes hráli tvrději než jindy. My jsme jim to dovolili. Stáli jsme a koukali. Přeskákali nás, přehráli, byli rychlejší, hladovější. První třetina určila tón.“

Přesto Berube odmítl házet vinu pouze na hvězdy týmu: „Nebudu ukazovat na konkrétní hráče. Jsme v tom všichni – včetně mě. Chyb bylo hodně. A nešlo jen o to, že se staly, ale jak se staly. To je to, co mě zklamalo.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+