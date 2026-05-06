Další hvězda na odchodu? Columbus bude řešit budoucnost Werenského

25. června 13:00David Zlomek
Vlnu žádostí o výměnu, která v poslední době hýbe NHL, by mohl brzy rozšířit další elitní hokejista. Podle insidera Elliotta Friedmana se vedení Columbusu Blue Jackets po draftu sejde s čerstvým držitelem Norris Trophy Zachem Werenskim, aby projednalo jeho budoucnost v organizaci.
Osmadvacetiletému obránci zbývají ze současné smlouvy dva roky a klub mu může nabídnout prodloužení nejdříve 1. července 2027. Spekulace o jeho možném odchodu sílí i proto, že by byl po Dylanovi Larkinovi (požádal o výměnu z Detroitu), Bradym Tkachukovi (vyměněn z Ottawy na Floridu) a Quinnu Hughesovi (vyměněn z Vancouveru do Minnesoty) už čtvrtým členem zlatého olympijského týmu USA, který se rozhodl změnit dres.
Columbus si je Werenského enormního významu dobře vědom a po sobotě by mělo být jasněji, jaké jsou hráčovy skutečné záměry.
Pokud by Werenski opravdu požádal o výměnu, Blue Jackets mají díky nedávnému trejdu Quinna Hughese jasné srovnání pro určení jeho tržní hodnoty. Vancouver tehdy za svého hvězdného beka, který rovněž odmítl podepsat dlouhodobou smlouvu, získal od Minnesoty Marca Rossiho, Zeeva Buiuma, Liama Ohgrena a volbu v prvním kole draftu 2026, požadovaná protihodnota za Werenského by se tak mohla rovnat třeba ekvivalentu čtyř voleb v prvním kole.
Werenski přitom po operaci ramene v ročníku 2022/23 hraje v naprosto jiné dimenzi než dřív, kdy průměrně sbíral 48 bodů na sezonu. Od začátku ročníku 2023/24 nastřílel v 226 zápasech 56 gólů a posbíral 220 bodů. V produktivitě obránců ho za tuto dobu překonali pouze Cale Makar, Evan Bouchard a Quinn Hughes, na rozdíl od nich však Werenski v Columbusu neměl luxus hrát po boku hvězd jako Nathan MacKinnon, Connor McDavid nebo Leon Draisaitl.
Americký bek má v kontraktu pro nadcházející sezónu plnou klauzuli o nevyměnitelnosti, a pokud se rozhodne jít ve stopách svých reprezentačních kolegů, jeho seznam preferovaných destinací by mohl zahrnovat Carolinu, Floridu, Minnesotu nebo Vegas.