Další Hughes na scéně! Nejmladší Luke by rád za Jackem

Jim a Ellen Hughesovi si musí opravdu libovat. Aby se tři synové chytli v profesionálním sportu, to je opravdu výjimečné. A slovem “výjimečný“ v jejich případě opravdu šetřit nemusíme. Nejstarší Quinn je jedním z nejlepších mladých beků ligy, Jack byl vybrán z prvního místa a jednou bude šéfem týmu Devils. Letos se na draft těší nejmladší Luke. A skauti ho (jak jinak) vidí minimálně v první pětce.

Luke je stejně jako jeho starší bratr obránce. A má také podobný styl hry. Nejen, že vyniká bruslením, ale také si velice dobře rozumí s pukem. Skvěle přihrává, ale také ho dokáže přidržet, aby udělal prostor pro spoluhráče. Jednoduše řečeno, moderní obránce, který se může stát pilířem týmu na modré čáře.

A právě takového hráče by moc rádi v New Jersey. Tedy tam, kde by jednou měl vévodit jeho bratr Jack. K jeho zisku stačí Devils maličkost. Aby Luke propadl na čtvrtou příčku, protože právě z ní bude organizace z New Jersey volit.

„Bylo by neskutečné hrát za ně,“ řekl oficiální stránce ligy Luke. „Brácha by mě tam chtěl. Bylo by super si s ním zahrát, fakt moc. Na druhou stranu, v lize je 32 skvělých týmů a budu rád, když se uchytím v jakémkoliv.“

Dle slov Jacka by se o žádnou “tlačenku“ nejednalo. Jeho bratr je prý dostatečně dobrý a nepotřebuje žádnou protekci.

„Nemusím nikoho přesvědčovat o tom, že by tu měl být,“ uvedl Jack, který za sebou má dvě sezony v NHL. „Vzal bych ho sem, nestydím se to říct. Je ale dobrý natolik, že bude vynikat kdekoliv. Je to skvělý hráč.“

Vypadá to ale, že osud chce, aby se tihle dva potkali. Ve většině draftových předpovědí se Luke nachází na čtvrtém místě. Kdyby se tak stalo, patřil by opravdu Devils. A ti už nejmladšího z Hughesů kontaktovali.

„Několikrát jsme se bavili, bylo to fajn,“ potvrdil Luke. „Byl jsem se podívat na stadionu. Organizaci znám díky Jackovi velmi dobře, má to tam moc rád. Bylo by parádní tam skončit, ale jak jsem řekl – v lize je 32 skvělých týmů.“

Uvidíme, v jaké organizaci nakonec skončí. Bude výhrou pro jakoukoliv organizaci, která ho získá. Má totiž výjimečný talent.

Ostatně, tohle slovo jsme u ostatních Hughesů už přece slyšeli.

