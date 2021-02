Další hokejová noc nabídne pět utkání. Carolina s Floridou začínají už ve 23 hodin

Je tu další den a s ním přichází také další porce kanadsko-americké NHL. Stejně jako v předchozí noci se fanoušci hokeje dočkají hned pětice zápasů. V přívětivém čase sehrají své utkání Hurikáni s Pantery, od jedné hodiny ranní se pak představí dosavadní nejlepší střelec sezóny.

23:00 Carolina Hurricanes – Florida Panthers

První zápas dne nabídne souboj dvou týmů, které prožily výborný vstup do sezóny. Oba celky mají na svých kontech shodně dvacet bodů po třinácti odehraných zápasech, a tak jsou zatím na postupových pozicích do play off. Jedná se o jejich první střetnutí v sezóně a rovnou se bude jednat o boj o první pozici v Centrální divizi. Obě mužstva mají rovněž dobrou formu, což je ale vzhledem k jejich postavení v tabulce logické. Carolina vyhrála už třikrát v řadě, Florida má na svém kontě tři výhry z posledních čtyř zápasů.

Kanadské bodování Hurikánů vede netypicky se čtrnácti kanadskými body Jordan Staal, který ve třiceti dvou letech prožívá doposud nejlepší sezónu kariéry. O bod méně má hned trojice hráčů – Andrej Svečnikov, Vincent Trocheck a Sebastian Aho. Vůbec špatně si nevede také Martin Nečas, který má na svém kontě sedm kanadských bodů. Na opačné straně je lídrem Jonathan Huberdeau se sedmnácti kanadskými body, o tři méně má pak Aleksander Barkov. Nejlepším střelcem Floridy je poměrně překvapivě Carter Verhaeghe, který po přestupu z Tampy v dresu Panterů pookřál.

01:00 Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators

Druhým zápasem v pořadí bude střet dvou kanadských celků s diametrálně odlišným rozpoložením. Zatímco Maple Leafs bodově kralují celé NHL, tak Senátoři jsou naopak na samotném chvostu celé ligy. Paradoxně však právě Toronto prohrálo své poslední dva duely a naopak Ottawa své poslední dva zápasy dotáhla do vítězného konce. Ten předchozí dokázala zvrátit nepříznivé skóre právě proti hokejistům Toronta, kteří ve dvou utkáních po sobě po dvou třetinách vedli, ale nakonec odcházeli z ledu jako poražený celek. Bude se jednat o čtvrtý souboj těchto dvou celků, přičemž dva z předchozích tří vyhrál tým sídlící v hlavním městě Kanady.

Ofenzívu Toronta zatím táhne především duo Mitchell Marner – Auston Matthews, přičemž oba hráči jsou v první desítce kanadského bodování celé ligy. Druhý jmenovaný je dokonce se třinácti góly nejlepším střelcem dosavadní části sezóny. Na opačné straně je nejproduktivnějším hráčem s deseti body Brady Tkachuk, nejlepším střelcem je pak Jevgenij Dadonov, jehož forma má v posledních zápasech stoupající tendenci.

01:30 Detroit Red Wings – Chicago Blackhawks

Své čtvrté vzájemné utkání spolu sehrají hokejisté Detroitu a Chicaga. Před sezónou se dalo říct, že se jedná o dva nejslabší celky Centrální divize, ale hokejisté Blackhawks toto tvrzení svými výsledky zatím nepotvrzují. Po odehraných sedmnácti zápasech se i přes velkou marodku nacházejí na čtvrté pozici, která zaručuje postup do vyřazovací části. Detroit předsezónní očekávání naplnil, jelikož získal pouhých jedenáct bodů za odehraných sedmnáct utkání, což je řadí na samotné dno Centrální divize. Také ve vzájemné bilanci je v tomto ročníku úspěšnější Chicago, které vyhrálo všechny tři dosavadní duely, byť ten poslední až v prodloužení.

Lídrem kanadského bodování domácích je s deseti kanadskými body Dylan Larkin, který však není ani v první stovce této tabulky. O bod méně poté mají Anthony Mantha a také český obránce Filip Hronek, který sice na svou první branku čeká, ale dokázal si připsat už devět asistencí. Na druhé straně se také o žádné překvapení nejedná. S dvaadvaceti body ofenzívě Chicaga kraluje Patrick Kane, jehož přihrávky dokáže často zužitkovat Alex DeBrincat, který má na svém kontě solidních šestnáct kanadských bodů. Daří se také Dominiku Kubalíkovi, jenž je na třetím místě týmového bodování.

04:00 Calgary Flames – Vancouver Canucks

Hokejisté Vancouveru sehrají již dvacáté utkání této sezóny, tentokrát to bude na ledě Plamenů z Calgary. Oba celky se potkají dokonce už pošesté a lepší bilanci budou obhajovat domácí, kteří si v předchozích pěti duelech s tímto soupeřem připsali osm bodů. Calgary je se sedmnácti body po patnácti odehraných utkáních na páté pozici a Vancouver je dokonce ještě o pozici níže. Canucks jsou v letošním ročníku dost možná největším zklamáním celé ligy, jelikož se právě od tohoto celku čekalo rozhodně lepší umístění i vzhledem k dobrým výkonům v loňském play off, nicméně sezóna bude ještě dlouhá.

Bodovými lídry u Calgary jsou zatím Jonathan Gaudreau a Elias Lindholm, kteří si zatím připsali shodně šestnáct kanadských bodů. Bodový útlum má český útočník Dominik Simon, který si za sedm odehraných utkání nepřipsal jediný bod. Na opačné straně je s dvěma góly a sedmnácti asistencemi v čele bodování Quinn Hughes, za kterým je o bod Brock Boeser, jenž si připsal už jedenáct branek, a je tak nejlepším střelcem Vancouveru.

04:00 Edmonton Oilers – Winnipeg Jets

Počtvrté v letošním ročníku změří své síly hokejisté Edmontonu a Winnipegu. Možná trochu překvapivě se oba celky v tuto chvíli nachází na příčkách Severní divize, které zaručují postup do vyřazovací části. Domácí Oilers mají na svém kontě osmnáct bodů, hosté pak ještě o bod více při odehraném menším počtu zápasů. Dva ze tří vzájemných střetů vyhráli hokejisté Jets, jednou se pak radovali Olejáři, ale všechny tři zápasy měly společného jmenovatele. Padla v nich spousta branek, konkrétně sedm, deset a jedenáct.

Lídry kanadského bodování jsou u domácích pochopitelně Coonor McDavid a Leon Draisaitl, kteří se nacházejí na prvních dvou místech této tabulky v celé lize. Draisaitl si však v posledních třech zápasech připsal pouze jednu asistenci, což dnes bude chtít německý útočník napravit. Na opačné straně už přes dvacet kanadských bodů posbíral Mark Scheifele, který je pátým nejproduktivnějším hráčem celé soutěže. Nejlepším střelcem Winnipegu je zatím s deseti góly Nikolaj Ehlers.

