Další historický přepis. Connor podepsal největší smlouvu v dějinách Jets

8. října 16:13

David Zlomek

Winnipeg Jets mají jistotu: Kyle Connor zůstává v klubu na dalších osm let. Vedení klubu oznámilo, že s 28letým křídlem uzavřelo prodloužení smlouvy v hodnotě 96 milionů dolarů, tedy s průměrným ročním platem 12 milionů. Jde o největší kontrakt v historii organizace, navíc se zásadními prvky, které Jets dříve zásadně odmítali: plnou no-move klauzulí a masivními podpisovými bonusy (celkem 41 milionů během osmi let).

Connor si smlouvu vybojoval fantastickým ročníkem 2024/25, kdy poprvé v kariéře překročil hranici 95 bodů. V základní části nastřádal 97 bodů (41+56), v play off pak vedl Jets s 17 body ve 13 zápasech. Byl vyhlášen členem First All-Star Teamu NHL a definitivně potvrdil status jednoho z nejlepších střelců ligy. Od roku 2017 dal minimálně 30 branek v sedmi sezonách, v roce 2022 navíc získal Lady Byng Trophy za férovou hru.

Podle insiderů Elliotta Friedmana a Darrena Dregra muselo vedení Jets tentokrát ustoupit od své dosavadní tvrdé linie. Winnipeg se dlouhodobě potýká s nálepkou neoblíbené destinace, kterou mu hráči přisoudili v několika anketách.

Klub proto staví na draftu a trpělivém vývoji vlastních hráčů. Klíčové ovšem je, aby je dokázal v Manitobě udržet i během nejlepších let kariéry, což se v posledních sezonách povedlo u Marka Scheifeleho a Connora Hellebuycka, a nyní i u Connora.

 

