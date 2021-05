Další drama ve Vancouveru. Smlouvu odmítl kontroverzní Rus

Vypadá to, že ve Vancouveru nemůže být chvíli klid. Po velké kauze s koronavirem se o víkendu objevila zpráva o tom, že útočník Jake Virtanen čelí obvinění ze sexuálního zneužití. A aby toho nebylo málo, hned poté dal Canucks košem ruský obránce Nikita Trjamkin.

Tohle jméno možná znají pouze fanoušci Canucks, nicméně vězte, že jeho vztah s Vancouverem je zajímavý pro všechny hokejové příznivce. Tak pojďme od začátku.

V roce 2014 si Trjamkina Canucks vybrali ve třetím kole draftu. Urostlý obránce pak strávil dva roky v KHL v barvách Jekatěrinburgu. Na jaře 2016 ve Vancouveru podepsal dvouletou smlouvu.

Po podpisu odehrál v NHL 13 zápasů a vypadalo to, že se Canucks trefili do černého. Trjamkin vypadal velice dobře. Hned na začátku další sezony však přišel první problém. Trenérům Kosatek se nelíbila Rusova kondice, a tak jednoduše nehrál.

Putoval na farmu, říkáte si. Opak je pravdou. Trjamkin měl totiž ve smlouvě klauzuli, díky které do AHL nemusel. Canucks měli dvě možnosti. Buď si nechat Trjamkina na hlavní soupisce, nebo by se vrátil do Ruska. Obránce nakonec šanci dostal a odehrál 66 utkání.

Po sezoně se však rozhodl, že odejde domů. Údajně kvůli nedostatečné vytíženosti, nicméně faktem bylo, že si na Vancouver nikdy nezvykl. „Tady se všude hulí tráva. Ve městě to vypadalo, jako by byla mlha. Kamkoliv jdu, smrdí to marihuanou,“ řekl po svém odchodu ruským novinářům na konto Vancouveru.

Vedení Canucks se ho snažilo několikrát zlákat zpět, nicméně od svého odchodu až doteď jsme ho mohli vidět pouze v dresu Avtomobilistu Jekatěrinburg.

A bude tomu tak i dál. Poté, co letos Jekatěrinburg vypadl z play off, se generální manažer Canucks Jim Benning opět snažil Trjamkina dostat za oceán. Nepovedlo se, Trjamkin radši v KHL podepsal dvouletou smlouvu.

„Byli jsme připraveni Nikitovi zaplatit tolik, kolik by si řekl, ale radši chtěl zůstat v Rusku,“ komentoval jeho rozhodnutí Benning.

S odpovědí přispěchala také druhá strana, a to v podobě Trjamkinova agenta Todda Diamonda: „Ve Vancouveru by vydělával méně peněz než teď. Pro jeho rodinu by to nemělo smysl. Chtěli jsme se dohodnout, byli jsme schopni podepsat jen roční smlouvu. Nechtělo se nám čekat na to, jak si Canucks v létě poradí. Čekali jsme loni a vymstilo se nám to, protože to zase nevyšlo.“

Vypadá to tak, že Trjamkin si dveře do Vancouveru definitivně zabouchl. Ale třeba to vyjde jindy a jinde, jelikož po skončení kontraktu v KHL si bude moci vybírat mezi všemi kluby NHL. Doteď ho totiž mohl podepsat výhradně Vancouver.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+