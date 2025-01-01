Další drama na Broadwayi? Největší hvězda Rangers míří do sezony bez smlouvy

22. září 12:00David Zlomek
New York Rangers vstupují do nové sezony s obrovským otazníkem. Co bude s Artěmijem Panarinem? Ruský sniper, který je už několik let tváří ofenzivy Rangers, hraje poslední rok svého sedmiletého kontraktu v hodnotě 81,5 milionu dolarů. Pokud se klub s jeho agentem nedohodne na prodloužení, Panarin se může stát jedním z nejžhavějších jmen na trhu volných hráčů.
„Samozřejmě, že mít jistotu je pro každého příjemné,“ řekl Panarin novinářům. „Ale nejsem v lize první rok, takové situace mě nerozhodí. Teď se soustředím na práci.“
Panarin, který příští měsíc oslaví 34. narozeniny, zažil v minulé sezoně další produktivní rok. V 80 zápasech nasbíral 37 gólů a 89 bodů. I proto generální manažer Chris Drury nepochybuje, že má stále co nabídnout: „Je obrovskou součástí našeho mužstva. Vypadá skvěle a rozhodně nezpomaluje.“
Rangers ale stále procházejí po turbulentním roce přestavbou. Klub se rozloučil s dlouholetým kapitánem Chrisem Kreiderem, vyměnil Jacoba Troubu a přivedl nového lídra J.T. Millera. Na střídačku navíc přišel Mike Sullivan, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, který má tým vrátit mezi elitu.
Panarin zatím na kempu nastupuje vedle Vincenta Trochecka a Taylora Raddyshe a je jasné, že opět povede první přesilovku. Přesto se spekuluje, jestli vedení nebude muset v průběhu sezony rozhodnout, zda hvězdu vyměnit, aby ji neztratilo zadarmo.
Pro Panarina ale zůstává prioritou hrát hokej: „Jsem připravený tvrdě pracovat. To, co přijde, přijde. Teď myslím jen na to, abychom vyhrávali.“
