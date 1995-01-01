Další bizarní zranění. Luostarinen se popálil na grilovačce

20. listopadu 9:15Jakub Ťoupek
Florida se potýká s četnými zraněními. Týmu chybí například největší hvězdy Aleksander Barkov nebo Matthew Tkachuk, dál také Tomáš Nosek nebo Dmitrij Kulikov. Nyní se na seznam zraněných zapsal i další Fin Eetu Luostarinen. To, jak si ale přivodil zranění, je opět záhadou.
Po bláznivém zranění Jacka Hughese přišly ze zámoří další zprávy o neobvyklém způsobu odchodu na seznam zraněných. Trenér dvojnásobných šampionů Stanley Cupu Paul Maurice oznámil, že sedmadvacetiletý finský útočník Eetu Luostarinen utrpěl popáleniny při grilování.
Bližší podrobnosti zatím zástupci Panthers neposkytli, a tak není jasné, jak dlouho bude Luostarinen chybět. Zatím ho tým zařadil na seznam zraněných na týdenní bázi. „Nemáme s tím moc zkušeností. Až se vrátí a bude si moc bez problémů obléknout výstroj, půjdeme na to,“ řekl Maurice.
Finský křídelník se při dlouhodobých absencích tahounů Matthewa Tkachuka a Aleksandera Barkova stal jedním ze stěžejních hráčů Floridy. V minulé sezóně posbíral v 80 zápasech jen 24 bodů, ale aktuální ročník jede v solidním tempu. V posledních utkáních nastupoval v prvním útoku a za 11 duelů nasbíral 10 bodů.
Obhájci Stanley Cupu se potýkají od začátku sezóny s velkou marodkou. Ta se rozrostla nejen o Luostarinena, ale mimo bude kvůli zranění ruky i útočník Cole Schwindt. Ten se v zápase proti Vancouveru srazil s brankářem a musí na operaci. Chybět by tak měl v rozmezí dvou až tří měsíců.
Panthers očekávají, že si debut v NHL připíše Jack Devine. Mladý útočník byl členem dvou vítězných týmů NCAA a po 13 utkáních na farmě, ve kterých získal 12 bodů, jej čeká první start v nejlepší hokejové lize světa. Američana si Panthers vybrali na draftu v roce 2022 na 221. místě.
