Další bída? Frustrace na Long Islandu roste

New York Islanders za sebou nemají úplně ideální start do sezony, když v prvních deseti zápasech zaznamenali bilanci 3-5-2. Do očí bije hlavně poslední série tří proher, ve které se ukázal jeden z hlavních problémů, a sice téměř neexistující ofenziva.

Opakujícím se problémem Islanders je právě nedostatek vstřelených branek, což je téměř každoroční starost, která tým trápila již v minulosti. V této sezoně jsou Islanders k dnešnímu dni na posledním místě v NHL v metrice vstřelených branek na zápas, a to s hodnotou 2,1.

Po středeční prohře 0:2 s Blue Jackets v Columbusu trenér Islanders Patrick Roy přiznal, že tým je frustrovaný, ale byl si jistý, že góly nakonec začnou přicházet.

„Jsme frustrovaní? Ano, jsme. Je to normální,“ řekl Roy. „Jsme tu proto, abychom vyhrávali zápasy, což se neděje.“

Začátkem týdne se začalo spekulovat o napětí mezi Royem a GM Islanders Lou Lamoriellem. Několik zdrojů sdělilo zámořskému médiu The Fourth Period, že třenice jsou skutečné, ale může to být důsledek soutěživé povahy obou z nich.

Roy tento týden při rozhovoru s tamními novináři obavy, že mezi nimi panuje nevraživost, smetl ze stolu.

„Je legrační, když to od lidí zní, jako bychom s Louem nebyli na stejné vlně. Je to naprosto nepravdivé,“ odvětil Roy. „O sestavě se bavíme každý den. Lou má konečné slovo nahoře a já mám konečné slovo za lavičkou. Nakonec nám oběma záleží na tom, abychom vyhrávali.“

„Teď jsme na tom hůř, nebudu lhát, a to i v sestavě. Na místech v útoku číslo 11 a 12 se necítíme úplně spokojeně a dobře a budeme to zkoušet tak dlouho, dokud nenajdeme útočníky, se kterými to půjde dobře,“ dodal ještě.

Islanders přišli kvůli zranění na delší dobu o Anthonyho Duclaira a hledají možnosti posily. S omezeným prostorem pod platovým stropem však může mít Lamoriello svázané ruce, pokud nedojde k zásadnímu otřesu v kádru.

Lamoriello se může pokusit uvolnit místo pod platovým stropem, aby usnadnil další přestup, který by pomohl útoku týmu, ale zatím se mu nepodařilo najít nápadníka pro útočníka Pierra Engvalla, který má smlouvu ještě na tři roky, má průměrný roční plat 3 miliony dolarů a vlastní klauzuli o nevyměnitelnosti do 16 týmů.

Share on Google+