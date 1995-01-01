NHL.cz na Facebooku

Další bída Buffala? Rivalové už zjišťují cenu top střelce, ale ten zůstává nedotknutelný

15. listopadu 12:00

David Zlomek

Buffalo se opět ocitá ve známé situaci: na dně tabulky a pod drobnohledem celé ligy. Ztráty se kupí, výsledky stagnují a přitom právě nyní začíná období, kdy se začínají vyjasňovat, zda jsou tým letos lovci, nebo kořistí.

Pro hokejové dravce kolem situace v Buffalu zatím platí druhá varianta. Zranění Josh Norris, Jason Zucker a Jiří Kulich mimo hru na dlouhé měsíce, Rasmus Dahlin mimo tým kvůli osobním důvodům, Zach Benson také mimo sestavu. A výsledkem? Poslední místo ve Východní konferenci, 14 bodů z 17 zápasů.

Přitom generální manažer Kevyn Adams se na veřejnosti drží jediné linie: klid, žádná panika. Podle zdrojů z NHL i nadále věří, že mužstvo může z problémů vyvést mladá vlna: Isak Rosén, Noah Östlund nebo Josh Doan, který už nyní ukazuje, že výměna s Utahem nakonec nemusela být tak jednostranná, jak se zdálo v létě.

I přes katastrofální vstup do sezony se však zdá, že Sabres nejsou připraveni rozprodat klíčové části týmu. A to zahrnuje i jméno, které mezi manažery rezonuje nejvíce: Tage Thompson.

Podle informací z více klubů si Montreal i Vancouver během posledních dnů vyžádaly rozhovory, aby zjistily, jakou cestou se Buffalo plánuje vydat a zda je Thompson teoreticky dostupný. Odpověď z Buffala byla ve všech případech totožná: „Není k dispozici.“

Thompson má jen pětičlenný seznam týmů, kam může odmítnout výměnu, a kdyby se Adams někdy rozhodl jít cestou hlubší přestavby, šlo by o jeden z nejlukrativnějších artiklů na trhu. Zatím však Sabres odmítají otevřít jakékoli rozhovory.

Současné potíže navíc probíhají po bouřlivém roce, kdy Buffalo už jednou sáhlo do samotného jádra týmu. Výměna Dylana Cozense do Ottawy se zatím ukazuje jako bolestivá.  Přidáme-li letní trejd, kdy byl nespokojený J.J. Peterka poslán do Utahu, obraz není o moc růžovější. Kesselring se pomalu zabydluje, Doan sbírá solidní body, ale ztráta hráče s 68 body je stále cítit.

