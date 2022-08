Další arbitráž odvrácena. Appleton ve Winnipegu zůstane další tři roky

Appleton loni poprvé oblékl jiný dres než Jets. Pokračovat ale bude opět v Kanadě.

Dalším hráčem, který se nedostane na slyšení ohledně platu, je Mason Appleton. Šestadvacetiletý rodák z Wisconsinu prodloužil ve Winnipegu smlouvu o další tři sezóny. Za jeho služby dostane celkem 6,5 milionů dolarů.

Appleton loni musel poprvé opustit klub, který ho do NHL přivedl. Během rozšiřujícího draftu si ho totiž vybrali Krakeni, u kterých odehrál 49 zápasů se 6 góly a 11 asistencemi. V Jets si ale uvědomili, že o mladého útočníka stojí a 20. března si ho vytrejdovali zpět a nyní i pojistili až do roku 2025. Po návratu do Kanady Appleton odehrál ještě 19 utkání, bodově už ale produktivní nebyl (2+2).

Dělat body ale není jeho hlavní silná stránka. Během více než 200 zápasů v NHL se prokázal spíše jako dobrý defenzivní forward s kvalitním přehledem o hře. Skvěle si rozuměl v lajně s Andrewem Coppem a Adamem Lowrym. První jmenovaný sice zamířil do Detroitu, Lowry je ale stále ve stejném týmu a pokud k nim nový kouč Rick Bowness dá někoho kvalitního, mohl by se dále kvalitně rozvíjet.

Podpisem Appletona tak Winnipegu zbývá na listině chráněných hráčů už jen David Gustafsson. Dvaadvacetiletý Švéd ale loni ve dvou utkáních strávil na ledě dohromady pouhých pět minut, na farmě ale v 52 zápasech nasbíral 31 bodů.

Na listině nechráněných hráčů pak je veterán Paul Stastny. Je ale otázkou, jestli se mu v tápajícím Winnipegu chce stále trčet. Rozhodně ale nemá špatná čísla, jen letos udělal 45 bodů. Ten poslední dokonce nese přídomek 800. bod v NHL kariéře. Vypadá to, že zatím vyčkává, kterému z adeptů na Stanley Cup se v týmu najde místo.

