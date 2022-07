Dallas to nevzdává. Od hvězd čekáme víc, říká majitel. Pomoct by měl nový kouč

Pomalu každý rok se píše o tom, že Dallas začíná být příliš přestárlý a na velký úspěch už to nebude. Borci z Texasu však pokaždé dokáží zahrát tak, že jsou z toho minimálně vyřazovací boje. Není se tak čemu divit, když majitel týmu stále touží po úspěchu.

K tomu by měl tým dovést Pete DeBoer, nový trenér, dohromady už čtvrtý za posledních šest let.

Stojí před ním jasný úkol. Dostat se do play off. Klíč k tomu? Probudit ofenzivu. Během posledních čtyř sezon mají totiž Stars sedmý nejmenší průměr vstřelených gólů na zápas. Horší jsou pouze Kings, Sabres, Kraken, Coyotes, Ducks a Wings. Tedy týmy, u nichž hrála prim přestavba kádru.

„Něco se musí změnit. Až moc hráčů u nás v útoku nehraje na to, na co má,“ řekl otevřeně Tom Gaglardi, majitel organizace.

Člověk nemusí být genius, aby mu došlo, že řeč je primárně o Tyleru Seguinovi a Jamiem Bennovi. Zatímco Seguina dlouho trápilo zdraví, u Benna je bodový sešup způsoben stylem hry.

„Tihle kluci podepsali velké smlouvy. Musí přijít na to, jak si je zasloužit,“ připomněl Gaglardi velké kontrakty. Seguin, jenž dokonce podepsal největší smlouvu v historii organizace, má smlouvu na 9,85 milionů dolarů až do roku 2027, Bennovi končí platný kontrakt na 9,5 milionů o dva roky dříve.

„Pokud se tak nestane, bude to pro tým překážka,“ dodal nevybíravě. „Taková je realita. Oni to vědí. Mluvil jsem s Jamiem, ví, že musí být lepší. Oba to ví.“

Vedení Stars však zatím svému jádru věří. Žádné velké změny po sezoně nepřišly, stejně jako žádné zběsilé podpisy na trhu s volnými hráči. Jedinou větší smlouvu podepsal útočník Mason Marchment, jinak se víceméně čeká na to, jak dopadne smlouvání s oporou budoucnosti Jasonem Robertsonem, stejné je to u hvězdy play off Jakea Oettingera.

Share on Google+