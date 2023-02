Dallas proti Tampě, Carolina vyzve Jezdce! NHL čeká čtrnáct duelů

Nejprestižnější hokejová liga světa chystá večerní maraton. Světla se rozsvítí celkem na čtrnácti stadionech. Vše odstartuje již v osmnáct hodin soubojem Red Wings a Canucks. Malou ochutnávkou zápasové nabídky může být měření sil Minnesoty s New Jersey nebo klání Bostonu s Capitals.

Již v 18:00 na sebe narazí Rudá křídla s Kosatkami. Oba sokové po dvou porážkách zabrali. Detroit vyhrál přetahovanou s Calgary a Canucks si vyšlápli v přestřelce na Ostrovany, se kterými upekli před nedávnem velký trejd. Vyřazovací část je zatím pro aktéry duelu na míle vzdálena.

V 18:30 startuje kvarteto zápasů. Stále bojující Buffalo se potřebuje vrátit na vítěznou vlnu a šanci bude mít proti Calgary. Plamenům nevyšlo poslední klání s Detroitem a v Pacifické divizi zatím drží mužstvo z mrazivé Alberty pátou pozici. Body mají tedy cenu zlata na obou stranách.

Tápající Montreal se v Bell Centre postaví na odpor Ostrovanům. New York po čtyřech výhrách trestuhodně ztratil body s Vancouverem a musí se opět vrátit k tvrdé práci. V bitvě s Canadiens se s body prostě a jednoduše počítá. Kanadský celek nezvládl poslední čtyři duely a o favoritu tedy není pochyb.

Senátoři v kanadské klasice vyzvou Oilers. Ottawa navzdory predikcím nyní válí a může se pochlubit šňůrou čtyř zvládnutých utkání v řadě. Edmonton ovšem rozhodně nezaostává, jelikož si body připsal v posledních deseti střetnutích a strmě stoupá Pacifickou divizí.

Posledním kláním s úvodním buly plánovaným na 18:30 je duel Philadelphie a Predátorů. Letcům sice vyšlo prodloužení s Edmontonem, ale ve stíhací jízdě v Metropolitní divizi by potřebovali hodně štěstí, aby odolali konkurenci. Nashville po třech smělých vítězstvích klopýtl s Vegas. Predátoři se ale dál statečně drží za dvojicí Colorada a Wild, jež jsou v držení divokých karet.

V 19:00 přijde na řadu očekávaný zápas mezi Dallasem a Tampou Bay. Hvězdy bodovaly sedmkrát v řadě a v současné době se chlubí průběžným vedením celé Západní konference. Blesky se naopak konečně probudily po dvou zaváháních proti Floridě a Žralokům. Návrat do zajetých kolejí odneslo Colorado, které schytalo pětibrankovou nálož.

Ve 21:00 přijde čas na duel Bostonu s Washingtonem. Medvědi naposledy přehráli Toronto a nyní je čeká Washington, který kromě několika zranění bojuje i s Islanders, kteří svému sokovi stále dýchají na záda v Metropolitní divizi.

S odbytím půlnoci se můžete těšit na třaskavý zápas mezi Floridou a Coloradem. Panteři si moc dobře uvědomují, v jaké situaci se nachází. Zvládli dva těžké duely i povinné vítězství proti Žralokům. Potřebují si ale svou formu udržet, aby co nejvíce stáhli náskok konkurence. Avalanche se potřebují po dvou prohrách opět nastartovat a vrátit se k předchozím hvězdným výkonům.

V 1:00 PNC Arena přivítá Jezdce. Hurricanes představují v současné době nezastavitelný válec, který ničí vše, co mu přijde do cesty. Rangers jsou také na vlně vítězství, ale na Carolinu to zdaleka nestačí. Střetnou se dva rozjeté útočně laděné celky, takže rozhodně bude na co koukat.

Druhý duel, který odstartuje ve stejný čas je měření sil Toronta s Columbusem. Ti už za sebou jedno setkání mají a jasně jej ovládli Maple Leafs. Blue Jackets už mají vzhledem k výkonům po sezoně. Naopak Toronto si chce vytvořit co nejlepší pozici pro start vyřazovacích bojů.

Další dvě klání jsou na programu ve 2:00 ráno. Minnesota se postaví na odpor New Jersey, které pravidelně boduje. Divočáci potřebují dostat rychle nový impuls, aby se udrželi na své pozici v tabulce. Ztratili totiž tři duely v řadě, což jim výrazně komplikuje situaci.

Blues čeká ve stejný čas duel s Arizonou. St. Louis vyměnilo jednu ze svých hvězd, jelikož cesta do vyřazovacích bojů se nejeví vůbec dobře a současná forma je také tragická. Arizona v posledních bitvách zabrala a připsala si několik bodů, ale o jejím osudu už je delší dobu rozhodnuto.

Ve 4:00 na ledě Winnipegu propukne bitva Jets s Chicagem. Tryskáči budou chtít navázat na poslední výhru a dál se udržet u čela Západní konference. Blackhawks mají podle očekávání po sezoně a v zápase jsou považování za outsidera.

Maraton nám ve 4:30 uzavře duel mezi Los Angeles a Tučňáky. LA se bude chtít v Pacifické divizi udržet na svých pozicích. Pittsburgh také nemá v Metropolitní divizi jednoduchý úkol a čeká ho pořádná fuška, aby odolal útokům Islanders.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+