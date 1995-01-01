Dallas přepsal historii organizace, Toronto padlo s Philadelphií

3. března 7:19Radim Sochor
Na dnešním menu kanadsko-americké NHL bylo šest zápasů. Celý program odstartoval večerním zápasem Nashvillu s Detroitem, kde Red Wings zvítězili 4:2. Jak dopadla další utkání?
Dallas naprosto zničil Vancouver. Stars soupeře přestříleli vysoko 37:14 a ze stadionu soupeře si vezou pohodlnou výhru 6:1. Zvítězili po deváté v řadě, čímž přepsali rekord organizace. V příštím zápase na Dallas čeká Calgary, následně pak Colorado a Chicago. Uvidíme, na jakém čísle se tato vítězná série zastaví.
Ve velmi vyrovnaném zápase mezi Torontem a Philadelphií se nakonec radovali hosté. Základní hrací doba vítěze nenalezla, a tak se šlo do prodloužení. Na jeho konci měl obrovskou šanci Matthews, ale nedokázal z předbrankového prostoru prostřelit Vladaře. Ten následně vychytal hvězdu Toronta i v nájezdech a pomohl Flyers ke dvěma bodů.
Nashville Predators – Detroit Red Wings
2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Branky a nahrávky
18. Forsberg (Evangelista, Josi), 28. Marchessault (O'Reilly) – 5. Finnie (Kasper, Appleton), 30. Raymond (DeBrincat, Copp), 37. Johansson (Kasper, Appleton), 60. DeBrincat (Raymond)
Statistika
Střely na bránu: 30 – 31 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 58:01
John Gibson (DET) – 10 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 20:00
Cam Talbot (DET) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 40:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Marco Kasper (DET) 0+2
2. Juuse Saros (NSH) 90,0%
3. Albert Johansson (DET) 1+0
New York Rangers – Columbus Blue Jackets
4:5pp (0:2, 0:2, 4:0 – 0:1)
Branky a nahrávky
41. Gavrikov (Lafrenière, Cuylle), 41. Perreault, 53. Borgen (Perreault, J. Miller), 56. Perreault (Borgen, Trocheck) – 6. Fantilli (Marčenko, Mateychuk), 16. Marčenko (Provorov, Coyle), 24. Monahan, 32. Olivier (Coyle, Severson), 62. Marčenko (Severson)
Statistika
Střely na bránu: 33 – 28 | Přesilová hra: 0/1 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Igor Šesťorkin (NYR) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 60:49
Elvis Merzļikins (CBJ) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 61:04
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Kirill Marčenko (CBJ) 2+1
2. Gabe Perreault (NYR) 2+1
3. Charlie Coyle (CBJ) 0+2
Toronto Maple Leafs - Philadelphia Flyers
2:3sn (1:1, 0:0, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
16. Joshua (Maccelli), 58. Nylander (Tavares, Knies) – 19. Dvorak (Cates, Barkey), 55. Cates (Brink), rozh. náj. Zegras
Statistika
Střely na bránu: 31 – 25 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Anthony Stolarz (TOR) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 65:00
Daniel Vladař (PHI) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 65:00
Tři hvězdy utkání
1. Noah Cates (PHI) 1+1
2. William Nylander (TOR) 1+0
3. Trevor Zegras (PHI) 0+0
Vancouver Canucks – Dallas Stars
1:6 (1:1, 0:2, 0:3)
Branky a nahrávky
8. E. Kane (DeBrusk, M. Pettersson) – 18. Erne (Blackwell), 29. Bichsel (Ljubuškin, Steel), 30. J. Robertson (Duchene, Heiskanen), 42. Duchene (Steel, Heiskanen), 46. Blackwell, 56. Bichsel (Bourque, J. Robertson)
Statistika
Střely na bránu: 14 – 37 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Nikita Tolopilo (VAN) – 31 zákroků, 6 OG, úspěšnost 83,8 %, odchytal 60:00
Jake Oettinger (DAL) – 13 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 21:02
David Kämpf (VAN) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:14
Tři hvězdy utkání
1. Lian Bichsel (DAL) 2+0
2. Jason Robertson (DAL) 1+1
3. Matt Duchene (DAL) 1+1
Seattle Kraken – Carolina Hurricanes
2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Branky a nahrávky
24. Kakko (Larsson), 29. Meyers (Gaudreau, Larsson) – 39. Ehlers (Martinook, S. Walker)
Statistika
Střely na bránu: 15 – 36 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Joey Daccord (SEA) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2 %, odchytal 59:46
Frederik Andersen (CAR) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 57:39
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Joey Daccord (SEA) – 35 zákroků
2. Adam Larsson (SEA) – 0+2
3. Kaapo Kakko (SEA) – 1+0
Los Angeles Kings – Colorado Avalanche
2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky
18. B. Clarke (Kopitar), 29. Booth (Dumoulin, Kempe) – 5. MacKinnon (Nečas, Landeskog), 11. Landeskog (Burns, Nečas), 56. D. Toews (MacKinnon, C. Makar), 60. Nečas (Landeskog)
Statistika
Střely na bránu: 21 – 39 | Přesilová hra: 1/1 – 1/1 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Anton Forsberg (LAK) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 58:36
Mackenzie Blackwood (COL) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 1+2, +3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:25
Tři hvězdy utkání
1. Anton Forsberg (LAK) – 35 zákroků
2. Nathan MacKinnon (COL) – 1+1
3. Devon Toews (COL) – 1+0
