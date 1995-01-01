Dallas má nabito! Do uzávěrky jde s šesti miliony dolarů navrch, Seguin o pohár nezabojuje

28. února 14:45Tomáš Zatloukal
Očekávatelné se stalo skutečností, Dallas se rozhodl, že zapíše Tylera Seguina mezi dlouhodobě zraněné hráče, kteří už do této sezony, včetně vyřazovacích bojů, nezasáhnou. Je tak sice definitivně jasné, že se Hvězdy pokusí dobýt Stanley Cup bez stále produktivního kanadského mazáka, nicméně Seguinův přesun mezi deklarované marody odemyká šest milionů dolarů pro přestupovou uzávěrku. GM Jim Nill dostává možnost využít celé výše kontraktu čtyřiatřicetiletého forvarda, ne jen 3,82 milionu, jako to bylo doposud.
Než se Steven Stamkos vyjádřil ke spekulacím ohledně své osoby (Stamkos? Nikam neprchá a vyvrací, že si už vybral adresy | NHL.CZ), mělo se za to, že Dallas zapíše Seguina právě kvůli tomu, aby mohl usilovat o zisk dvojnásobného držitele Richardovy trofeje.
Nill ovšem měl a má i jiné cíle, prioritou má být posila do top-six, jednoho z elitních dvou útoků. Živě se debatuje také o příchodu hráče, který by pomohl s šířkou kádru a zvýšil konkurenci, a především také beka s pravým držením kole.
Seguin v aktuální sezoně stihl odehrát jen 27 zápasů, nastřádal během nich 17 bodů. Poté zamířil mezi "raněné" kvůli potížím s předním zkříženým vazem v pravém koleni. Vaz si měl přetrhnout. Smlouvu s téměř desetimilionovou stropovou zátěží (9,85) má do léta 2027.
Nill by měl mít díky rozhodnutí oficiálně vyloučit, že Seguin v aktuálním ročníku ještě nastoupí, k dispozici pro přestupovou uzávěrku mezi osmi až devíti miliony dolarů. Některé zdroje uvádějí dokonce sumu 9,1 "mega".
A to už je velmi slušný manévrovací prostor, obzvlášť pro takového stratéga, jako je trojnásobný generální manažer roku. Co naopak omezuje Nillovu akceschopnost, je určitý nedostatek draftů, bude s volbami muset nakládat velmi opatrně, aby neohrozil budoucnost Stars.
Dallas patří k naprosté špici NHL, nejen podle bodů. Se skóre +36 ztrácí na Západě jen na suverénní brankostroj ze Skalistých hor (Colorado Avalanche, +73). Ano, dočasně se potýká se ztrátou důležitých plejerů (na OH utrpěl zranění Mikko Rantanen, Roope Hintz je nemocný), ale to brzda, co tento kolos nezastaví.
Bude tuze zajímavé sledovat, kým Nill partu kolem Jasona Robertsona doplní.
Mluví se o zájmu o Blakea Colemana (pro rychlé nohy a černou práci ve třetí, čtvrté brázdě), oním pravákem do defenzívy by mohl být Rasmus Ristolainen či Doug Hamilton a co se top six týče, ve hře má být i Nazem Kadri.
