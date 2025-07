Dadonov do Devils? Trochu pragmatismus! Nechtělo se mi čekat na nabídky, přiznal

Jevgenij Dadonov má za sebou podpis roční smlouvy s New Jersey Devils a podle svých slov je rád, že se vše stihlo hned v první den otevření trhu. „Chtěl jsem to mít co nejdřív za sebou. Čekání jsou jen zbytečné nervy,“ přiznal pro Sports.ru.

Podle ruského veterána nebyl trh přívětivý a některé nabídky padly v poslední chvíli. „Nebylo jich moc. Dvě až tři nabídky byly konkrétní, jiné byly spíš hypotetické. Jeden tým nám dal naději, a pak si vzal jiného hráče,“ popsal Dadonov zákulisí přestupu. Zájem z Dallasu byl, ale podmínky byly podle něj výrazně horší než jinde. „Hlavní bylo, abych se v týmu viděl v nějaké roli. A aby tým měl ambici hrát play-off,“ vysvětlil, proč si vybral právě Devils.

NHL dle Dadonova zůstala prioritou. Kontakty z KHL měl, ale šlo spíš o poslední možnost. V hlavě měl především pokračování v zámoří. Co se týče předchozího působení v Dallasu, Dadonov přiznal zklamání z toho, že se tým třetí rok v řadě zastavil ve finále konference.

„Letos jsme už po dvou kolech cítili, že je čas udělat další krok. Ale s Edmontonem jsme zase narazili. Možná už tam byl i psychologický blok,“ řekl. Osobní výkony hodnotí pozitivně, ale v play-off cítil, že mohl přidat víc. „Měl jsem několik tyček a nevyužitých šancí, ale to už nezměníš.“

Ohledně trenéra Petera DeBoera, který byl po sezóně odvolán, Dadonov prohlásil, že ho považuje za jednoho z nejlepších koučů, se kterými kdy pracoval. Odstavení v závěru série proti Edmontonu bral jako trenérské rozhodnutí a neprotestoval. „Je to jeho práce. Kdybychom vyhráli, nikdo by nic neřešil,“ říká s nadhledem.

Na závěr se ohlédl i za úspěchem Floridy, kde kdysi působil. Podle něj tým budoval úspěch postupně a loni už měl všechny prvky pohromadě. S některými bývalými spoluhráči z Panthers je dodnes v kontaktu. Daňové výhody státu Florida sice vnímá, ale nevěří, že by šlo o klíčový faktor. „Podle mě je hlavní zásluha vedení klubu, které vytvořilo hráčům skvělé podmínky.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+