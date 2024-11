Dacjuk se blíží Síni slávy. Představí se i fanouškům v Detroitu

Pro Pavla Dacjuka byl pátek nezapomenutelným okamžikem, převzal prsten člena Síně slávy v legendární Great Hall Hokejové síně slávy. Dacjuk nikdy nebyl nadšený z veřejného vystupování a raději mluví skrz výkony než v dlouhých proslovech. „Lepší je, když hraju,“ řekl s úsměvem, který prozrazoval radost z momentu. „Jsem nadšený i nervózní. Je jednodušší hrát zápas play-off než tady stát a mluvit. Ani nevím, jak to vyjádřit.“

V pondělí se Dacjuk oficiálně připojí do Síně slávy. S ním budou uvedeni i Colin Campbell a David Poile, Natalie Darwitz, Jeremy Roenick, Shea Weber a Krissy Wendell.

Dacjukova kariéra je působivá. Je to dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Red Wings, čtyřnásobný držitel Lady Byng Trophy pro nejslušnějšího hráče, třikrát vyhlášený nejlepším defenzivním útočníkem. Dacjuk je také členem prestižního Triple Gold Clubu.

Dacjuk však stále zdůrazňuje, že jeho úspěchy jsou výsledkem podpory trenérů a starších hráčů, kteří mu pomáhali na začátku kariéry. „Pro mě to znamená hodně. Pomohlo mi mnoho lidí. Pamatuju si jejich rady a vím, že by tady se mnou měli stát.“

Součástí slavnostního víkendu byla také páteční „Hall of Fame Game“, kdy Red Wings změřili síly s Toronto Maple Leafs. Kapitán Dylan Larkin měl štěstí, že si s Dacjukem zahrál v jeho poslední sezoně. „Měl jsem to štěstí strávit s ním rok a sledovat jeho pracovní morálku. Byl to úžasný zážitek. Je to člověk s neuvěřitelným odhodláním a vášní a já ho moc respektuji.“

Dacjuk se letos v létě vrátil do Detroitu jako speciální kouč na kempu pro nové nadějné hráče. Ze začátku váhal, zda se do vedení tréninku pustit, ale postupně si s mladými hráči našel svůj styl a týden se pro něj i pro mladé hokejisty stal příjemnou zkušeností.

„První den byl nervózní, nechtěl se plést, ale už druhý den ukazoval hráčům triky s hokejkou a soutěžil s nimi ve střelbě,“ řekl trenér Derek Lalonde. „Bylo skvělé ho tam mít.“

Dacjuk se na tento týden v Detroitu rád ohlíží, také proto, že si konečně zabruslil na ledě Little Caesars Areny. Celou svou kariéru strávil v Joe Louis Areně a odešel do důchodu, než se tým přestěhoval do nové haly. „Byl jsem šťastný, že jsem zpátky.“

Dacjuk se do Detroitu znovu vrátí 21. listopadu, kdy Red Wings oslaví jeho uvedení do Síně slávy při zápase proti Islanders. Pro Dacjuka to bude další šance setkat se s bývalými spoluhráči a přáteli, a ještě jednou poděkovat všem, kteří mu pomohli na jeho cestě k nesmrtelnosti v hokeji. „Prsten je krásný, ale pro mě jsou důležitější lidé, kteří mi pomohli. To je pro mě to nejdůležitější.“

Share on Google+