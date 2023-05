Ďáblové vstřebávají hořký konec a připravují se na perné léto plné úřadování!

Pouť Devils vyřazovací částí skončila po nezvládnutém oslabení v nastaveném čase. Přestože na očích hráčů bylo vidět velké zklamání, tak družina New Jersey zůstává pozitivní a letošní vypadnutí bere jako zkušenost. Kontrakty však končí drtivé většině týmu a bude třeba vyjednat nové pakty!

Přestože se mladému týmu Devils podařilo konečně proti Carolině neinkasovat velký počet branek a držet s ní krok až do závěru zápasu, tak pro partu Jacka Hughese letošní vyřazovací část neslavně skončila. Osudným se stalo vyhození kotouče mimo ledovou plochu a následný dvouminutový trest, který Carolina potrestala a vyřadila soupeře v pěti zápasech.

Velkou motivaci na minimálně zopakování letošní pouti má finský útočník Erik Haula, který je ovšem nyní bez smlouvy. Naznačil ovšem, že by v týmu rád setrval i nadále.

„Vrátíme se,“ řekl útočník New Jersey Erik Haula.

„Musíme být o něco lepší. Pro spoustu kluků je to první ochutnávka, první play-off. Rozhodně vím, jak těžké je vyhrát, zvlášť proti takovému týmu. Nic nedají zadarmo a musíte bojovat o každý centimetr.“

„Myslím, že jsme v této sestavě ukázali, na co máme. Tým má před sebou zářnou budoucnost a já chci být její součástí.“

Na sezonu bude rád vzpomínat také Michael McLeod, kterému utkvěla v paměti hlavně sedmizápasová bitva s Jezdci.

„Dostat se do druhého kola byl pro náš tým obrovský úspěch a porazit New York Rangers bylo nezapomenutelné, ale teď musíme přijít na to, jak můžeme ještě být lepší. Zpětně jsem na náš tým opravdu hrdý.“

Ďáblové dali do zápasu opravdu vše. Se zraněním hrál dokonce Jack Hughes, který šel celému týmu příkladem, což ocenil i lodivod střídačky Devils.

„Musím před ním smeknout,“ řekl Ruff. „Nemyslel jsem si, že dnes večer bude hrát, a to, že si nazul brusle a hrál, jen hodně vypovídá o jeho charakteru.“

Ďáblové odehráli hodně kvalitní duel a nyní bude hodně záležet na tom, jestli se jim podaří udržet jádro týmu pohromadě. Kontrakty totiž končí převážné většině útočníků a řada z nich si zřejmě řekne o řádné navýšení. V New Jersey bude tedy v létě v kancelářích opravdu pořádně rušno.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+