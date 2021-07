Ďáblové staví obranu do nové sezony. Podepsali Hamiltona a zbavili se Butchera

New Jersey bylo během prvního dne otevření trhu s volnými hráči hodně aktivní. Nejprve získalo zkušeného brankáře Jonathana Berniera a poté se připomnělo ještě hlasitějším způsobem, zlanařilo totiž osmadvacetiletého obránce Dougieho Hamiltona.

O spojení Hamiltona a New Jersey se mluvilo delší dobu. Definitivní potvrzení přišlo zhruba pět hodin po otevření hráčského trhu.

Rodák z Toronta si řekl o pořádný balík. Podepsal smlouvu do konce sezony 2027/2028, celkově si přijde na 63 milionů dolarů.

Hamilton byl dost možná nejlákavějším dostupným zbožím mezi obránci, svou novou adresu si tak mohl vybírat z několika možností. Nakonec se přiklonil na nabídku, kterou mu připravili právě Devils.

Mládežnický kanadský reprezentant byl draftován Bostonem v roce 2011 na deváté pozici. Od sezony 2015/2016 ale nastupoval v barvách Calgary, přičemž uplynulé tři sezony strávil v Carolině. Tam se stal klíčovým obráncem, který v každé sezoně zaznamenal minimálně 39 kanadských bodů. Byl využíván na všechny herní situace.

„Jsme nadšení z toho, že můžeme u nás Dougieho přivítat. Bude hrát jednu z hlavních rolí našeho vysněného návratu mezi nejlepší celky soutěže. Usilujeme o úspěch, takže pevně věříme, že s obráncem jeho kvalit na něj brzy můžeme dosáhnout,“ řekl na dresu své nové posily generální manažer Devils Tom Fitzgerald.

Jeho slova doplnil i hlavní trenér Lindy Ruff: „Je to elitní obránce, který nám vypomůže jak v přesilovkách, tak v oslabení. Má také skvělé bruslení a poziční hru, což jsou další aspekty, díky kterým jsme jej do týmu chtěli. Je dalším přírůstkem týmu, od kterého čekáme, že bude úspěšný.“

New Jersey tak do nové sezony půjde hned se dvěma zadáky, kteří budou brát 9 milionů dolarů ročně. Tím druhým je P. K. Subban, jemuž končí smlouva na konci další sezony.

V kádru celku z Newarku jsou mimo jiné i Damon Severson, Ryan Graves, Jonas Siegenthaler či Ty Smith, kteří také mohou směle pomýšlet na zařazení do sestavy. Mírný přetlak v defenzívě tak vyústil v odchod Willa Butchera do Buffala. Šavle kromě něj získaly i páté kolo draftu v příští sezoně, s New Jersey se dorovnají v budoucnu.

Butcher sice byl draftován Coloradem, ale za Laviny si v NHL nezahrál ani jedno utkání, prosadil se až právě v New Jersey. Nyní by na ledě zřejmě nedostával takovou porci minut jako v minulých sezonách, a proto jej vedení Devils uvolnilo.

V barvách Devils celkově nastřádal 243 zápasů, v nichž si připsal také 110 kanadských bodů. Podaří se mu podobná čísla zopakovat i v Buffalu, které by to po minulých nevydařených sezonách nutně potřebovalo?

