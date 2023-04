Ďáblové po změně v brankovišti zvládli kritický duel a odvrátili mečbol Jezdců!

Třetí nejlepší celek po základní části ve vyřazovací části konečně zabral! Ďáblové před veledůležitou bitvou sáhli ke změně na brankářském postu a s vypětím všech sil po dvou porážkách 1:5 konečně uzmuli první bod série a nepustili Rangers do trháku!

S Devils už to vypadalo všelijak, ale nakonec v play-off stále dýchají. Dva zápasy před domácím publikem dopadly katastrofálně a po dvou shodně prohraných bitvách musel přijít nový impuls, aby tým na Manhattanu odvrátil mečbol soupeře.

Trenéři se rozhodli vystřídat gólmana Vítka Vaněčka, který přepustil své místo Akiru Schmidovi. Teprve dvaadvacetiletý Švýcar naskočil do svého prvního zápasu v play-off NHL, a přesto že byli Jezdci aktivnější, tak dokázal zastavit pětatřicet střel a s úspěšností zákroků 97,2 % udržel své spoluhráče ve hře. V prodloužení rozhodl zkušený bek Dougie Hamilton, díky němuž se New Jersey v sérii konečně nadechlo.

Pro Devils je to nesmírně cenné vítězství, jelikož série by se za stavu 0:3 už horko těžko otáčela a nyní jsou opět na dostřel. Vydřené vítězství navíc o to více hřeje. Výkon maskovaného švýcarského mladíka mezi tyčemi ocenil i Jack Hughes.

„Víme, že je chladný jako kámen, vždy uvolněný a vyrovnaný,“ řekl Hughes o mladém gólmanovi. „Myslím, že všem ukázal, jak je dobrý, a rádi bychom, aby v tom pokračoval.“

Sám Schmid po zápase chválil své kolegy, kteří zblokovali sedmnáct střel, které na něj mířily.

„Kluci odvedli skvělou práci, pomohli mi, blokovali střely," řekl Schmid. „Trochu mi to usnadnilo práci.“

New Jersey tedy po tomto riskantním kroku konečně zvítězilo a může se do série vrátit zpět.

„Zlomili jsme dva prohrané zápasy za sebou. Dnes večer máme konečně lepší pocit,“ řekl Hughes. „Jsme zpět v této sérii a jsme nadšení. Teď jsme opravdu správně napumpovaní hrát další zápas.“

