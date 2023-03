Ďáblové míří na Long Island, Minnesotu prověří Seattle!

NHL chystá z noci na úterý šestici duelů. Skvělé období by rády natáhly Laviny společně s Minnesotou a Olejáři. Poslední dvě nečekaná klopýtnutí musí zažehnat Ostrované a Florida po třech bezbodových zápasech bije na poplach. Rozjet se před vyřazovací částí potřebují Ďáblové.

V 1:00 padne úvodní buly na dvou stadionech. KeyBank Center uvidí střetnutí Šavlí s Montrealem. Buffalo si velmi dobře uvědomuje naléhavost situace, jelikož v závěru ročníku dotahuje ztrátu na Tučňáky a Ostrovany. Deficit rozhodně není malý. Sabres se ovšem podařilo zvládnout přestřelku v New Jersey a veledůležité měření sil s Islanders také dopadlo úspěšně. Přesto se však Šavle musí mít před Montrealem na pozoru, jelikož Canadiens přes velký počet zranění naposledy rozebrali Columbus poměrem 8:2.

Ottawa se postaví na odpor Panterům. Senátoři se v závěru ještě snaží překvapit, ale jejich pozice vůbec není dobrá. Navíc se na jejich kontě v poslední době začaly kupit porážky. Ani Florida nemá na růžích ustláno. Přetahovanou o divokou kartu s Tučňáky zatím vůbec nezvládá, jelikož po překvapivé ztrátě s Philadelphií prohrála duel s Torontem a mezi prsty jí protekl i zápas s Jezdci.

O půl hodiny později vyrazí do akce také Ostrované, kteří na svém ledě přivítají New Jersey. New York má co napravovat, jelikož po ostudné porážce s Blue Jackets tým ztratil i s konkurentem z Buffala. Šéfové střídačky tedy pravděpodobně ještě zažijí velmi hektický závěr základní části. Devils naposledy srazili Ottawu, ale také by potřebovali zabrat, aby zapomněli na předešlé duely a naladili se na vyřazovací část.

Ve 2:00 led Wild navštíví Seattle. Rozjetá Minnesota hraje fantasticky a její forma ji vynesla až do čela Centrální divize. Tým až na několik málo zaváhání pravidelně vítězí a drží krok se stejně úspěšnou konkurencí. Seattle bodoval třikrát v řadě a v divizi zatím má na Calgary slušný bodový polštář.

Ve 4:00 rozhodčí zahájí poslední dva zápasy úterního rána. Před domácími fandy se představí Kačeři, kteří padli čtyřikrát v řadě. Proti Lavinám bude mít Anaheim co dělat, jelikož Colorado až na prohru s Tučňáky řádí a v lize zapisuje výhru za výhrou.

Do pouště se vydávají Olejáři, jejichž sérii výher se podařilo nedávno zastavit až lídrovi Západní konference v prodloužení. Arizona naopak po dobrých výkonech čtyřikrát v řadě padla. V Kanadě narazila ve Winnipegu, a právě i v Edmontonu. Poté Kojoti dvakrát padli i s Coloradem.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+