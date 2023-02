Ďábel v práci, ďábel doma? Asistent trenéra Devils zatčen

Asistent hlavního trenéra v New Jersey Andrew Brunette byl ve středu zatčen. Z baru si to namířil domů svým golfovým vozíkem, jenže pod vlivem alkoholu. Kouč byl převezen do místního vězení a jeho kauce byla stanovena na 500 dolarů.

Brunett byl několik let na střídačce Floridy jako člen trenérského štábu. V červnu 2019 byl najat jako asistent a v říjnu 2021 převzal funkci hlavního trenéra.

Pod taktovkou Brunetta Florida získala Prezidentskou trofej a stala se nejlepším mužstvem základní části NHL.

Jenže v play-off přišel blesk z čistého nebe a bylo po sezoně. Tedy ne z čistého, ale spíše z nebe Tampy Bay. Lightning totiž vyřadili nejlepší tým už na začátku vyřazovací části a Brunette skončil.

Poté mu byla nabídnuta pozice v organizaci Panthers, ale devětačtyřicetiletý kouč zvolil střídačku Devils. S trenérem Ruffem si zřejmě sedl, protože jeho nový tým je aktuálně čtvrtý nejlepší v celé lize. Zatímco Florida je mimo play-off.

Před víkendem All-Star Game dostal volno a vyrazil si do baru…

Nyní čelí dvěma obviněním. Za řízení pod vlivem alkoholu a ignorování značky stop.

Devils associate coach Andrew Brunette charged with DUI. https://t.co/UjMzu1H9XJ pic.twitter.com/fdfN0y9NhU — theScore (@theScore) February 1, 2023

