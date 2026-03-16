Čtyřicetibrankový Caufield táhne Habs vstříc dalšímu play-off

18. března 18:01Jakub Ťoupek
Montreal už v minulé sezóně s velmi mladým týmem dokázal postoupit do vyřazovacích bojů. Před rokem nestačil na Washington, který je zatím celkem vzdálený od míst zaručujících postup dál. Opět je velkou personou Cole Caufield, který se poprvé ve své kariéře dostal na 40 branek v základní části. A to má v rukávu ještě 15 zápasů.
V pětadvaceti letech je Cole Caufield stěžejní postavou v útočných řadách Canadiens. Svoji střeleckou formu potvrzuje už dlouho. Pátou sezónu v řadě překonal 20 branek, v minulém ročníku se dostal v základní části na 37, letos už má za 66 zápasů rovných 40.
A po dlouhé době má tradiční organizace čtyřicetibrankového střelce. Posledním byl Vincent Damphousse v sezóně 1993/94. Od té doby nikdo v červeném dresu nezvládl takový suverénní počin.
Talentovaný střelec, který jako by byl k tomuto úspěchu předurčen, dorazil do branky přesnou přihrávku od kapitána Nicka Suzukiho jen chvíli poté, co Jakub Dobeš zmařil Pavlu Zachovi šanci na hattrick při samostatném úniku. To byla jeho branka s pořadovým číslem 40.
COLE CAUFIELD IS A 40-GOAL SCORER
The Canadiens defeat the Bruins thanks to Caufield's Subway Canada OT winner!
„S Nickem to tak děláme už nějakou dobu,“ řekl Caufield. „Dneska to tak prostě mělo dopadnout.“
„To je to, co dělá,“ dodal Suzuki, který rychle sebral puk z branky, než oslavil gól se svým dlouholetým spoluhráčem. „A 40 je pro něj jen začátek.“
„Slova nedokážou popsat ten pocit, který zažíváte, když za vámi stojí fanoušci, je to opravdu neuvěřitelné. Hrát tady, kde je každý večer vyprodáno, a pak jet na venkovní zápas, to prostě není to samé. … Hrát v nejlepším městě na světě pro hokej s sebou nese určitý tlak,“ dodal americký sniper.
Už nyní překonal své střelecké maximum. V bodech mu na loňský počin zbývají 2 body. Montreal je opět v mixu pro play-off. Ve velmi vyrovnané Východní konferenci ale stále není vyhráno. Momentálně jsou Canadiens na 4. místě, na 9. mají náskok pouze 3 body.