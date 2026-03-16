Čtyřicetibrankový Caufield táhne Habs vstříc dalšímu play-off

18. března 18:01

Jakub Ťoupek

Montreal už v minulé sezóně s velmi mladým týmem dokázal postoupit do vyřazovacích bojů. Před rokem nestačil na Washington, který je zatím celkem vzdálený od míst zaručujících postup dál. Opět je velkou personou Cole Caufield, který se poprvé ve své kariéře dostal na 40 branek v základní části. A to má v rukávu ještě 15 zápasů.

V pětadvaceti letech je Cole Caufield stěžejní postavou v útočných řadách Canadiens. Svoji střeleckou formu potvrzuje už dlouho. Pátou sezónu v řadě překonal 20 branek, v minulém ročníku se dostal v základní části na 37, letos už má za 66 zápasů rovných 40.

A po dlouhé době má tradiční organizace čtyřicetibrankového střelce. Posledním byl Vincent Damphousse v sezóně 1993/94. Od té doby nikdo v červeném dresu nezvládl takový suverénní počin.

Talentovaný střelec, který jako by byl k tomuto úspěchu předurčen, dorazil do branky přesnou přihrávku od kapitána Nicka Suzukiho jen chvíli poté, co Jakub Dobeš zmařil Pavlu Zachovi šanci na hattrick při samostatném úniku. To byla jeho branka s pořadovým číslem 40.

„S Nickem to tak děláme už nějakou dobu,“ řekl Caufield. „Dneska to tak prostě mělo dopadnout.“

„To je to, co dělá,“ dodal Suzuki, který rychle sebral puk z branky, než oslavil gól se svým dlouholetým spoluhráčem. „A 40 je pro něj jen začátek.“

„Slova nedokážou popsat ten pocit, který zažíváte, když za vámi stojí fanoušci, je to opravdu neuvěřitelné. Hrát tady, kde je každý večer vyprodáno, a pak jet na venkovní zápas, to prostě není to samé. … Hrát v nejlepším městě na světě pro hokej s sebou nese určitý tlak,“ dodal americký sniper.

Už nyní překonal své střelecké maximum. V bodech mu na loňský počin zbývají 2 body. Montreal je opět v mixu pro play-off. Ve velmi vyrovnané Východní konferenci ale stále není vyhráno. Momentálně jsou Canadiens na 4. místě, na 9. mají náskok pouze 3 body.

Aktuálně z nhl.cz

Devils nadělili Rangers šest branek, Hutson poprvé skóroval za Washington

19. března 5:47

Pittsburgh v plné síle! Po Malkinovi se vrací i Crosby

18. března 20:00

Za trestem pro Gudase si stojím, nedíváme se hned na jmenovky! Parros odmítá kritiku

18. března 14:30

Žádný útěk z Texasu se nekoná. Šéf Dallasu prolomil mlčení o smlouvě pro Robertsona

18. března 12:00

nhl.cz doporučuje

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

Nová šance pro Jiříčka. Český bek míří do Philadelphie

6. března 17:26

RETRO POHLED: Falešný mýtus o „náhodném“ Naganu

24. února 10:30

Slafkovský dospěl, McDavid byl hajzlík! Zápas o bronz na ZOH jsem obrečel, vypráví Gáborík

19. února 11:59

