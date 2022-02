Čtyři zápasy NHL. Naskočí Olejáři zpátky na vítěznou vlnu?

Kanadsko-americká NHL pokračuje ve svém programu a dnešní noc nebude výjimkou. Hrát se bude na čtyřech stadionech, když úvodní buly prvního zápasu bude vhozeno dvě a půl hodiny po půlnoci. Dallas na svém ledě přivítá Winnipeg, Olejáři si pak budou moci na domácím ledě spravit chuť, avšak bude je čekat těžký duel proti Ostrovanům, kteří se pomalu začínají zvedat.

Ve složité situaci se nachází kouč Winnipegu, kterému bude i v Texasu chybět poměrně dlouhý výčet hráčů. Z klíčových mužů týmu by k dispozici neměli být Pierre-Luc Dubois, Nikolaj Ehlers nebo třeba obránci Neal Pionk a Logan Stanley. Svůj sedmý start v NHL by si naopak mohl připsat český forvard Kristian Reichel.

Zpátky na vlnu výher by se rádi dostali hokejisté okolo Connora McDavida, kteří se sice na přelomu ledna a února zvedli, avšak v posledních zápasech už to opět taková sláva nebyla. Olejáři v posledních dvou duelech vstřelili jen jednu branku, naopak inkasovali hned osmkrát. Navíc vyměnili trenéra!

V zlepšených výkonech by však potřebovala pokračovat družina Barryho Trotze, který se zatím po většinu sezóny nemohl spolehnout na kompletní sestavu. Nyní už jsou však všichni klíčoví hráči k dispozici a Ostrované by potřebovali stoupat tabulkou vzhůru. Od play off je v tuto chvíli totiž dělí patnáct bodů, avšak je třeba dodat, že Newyorčané mají oproti ostatním celkům několik zápasů k dobru.

Těžkou úlohu budou mít hokejisté Arizony, kteří se pokusí udržet na uzdě hvězdy Lightning. Zajímavostí je, že poslední čtyři zápasy Tampy Bay skončily poměrem 3-2, ať už ve prospěch svěřenců Jona Coopera, nebo ve prospěch soupeře.

Noční program završí střetnutí mezi Anaheimem a Seattlem. Favoritem zápasu budou bezpochyby Kačeři, kteří mohou opět po třech letech znovu pomýšlet na účast v play off. Tým táhne především Troy Terry, ke kterému se poměrně pravidelně bodově přidává Trevor Zegras. Jedná se o jediné dva hokejisty tohoto duelu, kteří patří mezi nejproduktivnějších sto hráčů letošní sezóny.

Kompletní program:

02:30 Dallas Stars – Winnipeg Jets

03:00 Edmonton Oilers – New York Islanders

03:30 Arizona Coyotes – Tampa Bay Lightning

04:00 Anaheim Ducks – Seattle Kraken

