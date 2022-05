Čtyři zápasy, čtyři potenciální postupující. Blízko vypadnutí Boston s Pastrňákem i Palátova Tampa

Play-off v NHL je v plném proudu a páteční program nabídne hned čtyři utkání, ve kterých půjde doslova o život. Ze všech čtyř sérií může totiž už po těchto zápasech vzejít postupující do čtvrtfinále. A mimo hru o Stanley Cup by tak rázem bylo i několik českých hokejistů.

V jednu hodinu ráno začíná šesté střetnutí mezi Bostonem a Carolinou. Bruins prohrávají 2:3 na zápasy a pokud se jim v TD Garden nepodaří zvítězit, nepřejdou přes první kolo vyřazovací fáze poprvé od sezony 2016/17. Canes v sérii drží nad vodou především velmi slušné výkony brankáře Anttiho Raanty, který se může chlubit úspěšností zákroků přes 94 %, a fungující ofenziva.

To dokázalo i poslední vzájemné měření sil, ve kterém celek z města Raleigh zvítězil 5:1. V něm byl právě Raanta zvolem první hvězdou utkání, když pochytal 33 střel hráčů Bostonu. Na výhře Canes měli velký podíl i tříbodoví Vincent Trocheck, Teuvo Teravainen a Anthony DeAngelo. Právě poslední jmenovaný má za sebou po kontroverzním konci v organizaci Rangers povedený ročník a aktuálně vede bodování Caroliny v play-off.

V duelu Tampy proti Torontu, které je na programu o půl hodiny později, leckoho možná překvapí, že ve výhodnější pozici jsou hráči Maple Leafs. Ti by se v případě nočního triumfu podívali do druhého kola bitvy o Stanley Cup po těžko uvěřitelných 18 letech. Celá série je ale poměrně nevyzpytatelná a přeplněná góly, kterých doposud pokaždé padlo alespoň pět. Poslední zápas nabídnul drama takřka do samotného konce, po gólu Austona Matthewse v 54. minutě se ale z těsné výhry 4:3 radovalo Toronto. Slušné utkání odehrál William Nylander, který si do statistik zapsal gól a dvě asistence.

V půl čtvrté vyzve St. Louis Minnesotu. Právě Blues si v předchozích střetnutích vybojovali mečbol, který mohou už v pátek v domácím Enterprise Centru proměnit. Gólman St. Louis Ville Husso po úvodním čistém kontu nepředváděl zrovna ideální výkony a po třetím mači ho tak nahradil Jordan Binnington. Osmadvacetiletému Kanaďanovi se začalo dařit a s velkou pravděpodobností tak půjde jako jednička i do tohoto duelu. Naposledy byl k vidění nejen statisticky velmi vyrovnaný zápas, který rozhodl jeden zásadní faktor – Vladimir Tarasenko. Ruský útočník poslal Blues dvěma přesnými zásahy na začátku poslední třetiny do vedení 4:2 a trefou do prázdné branky nakonec zkompletoval hattrick a stanovil výsledek 5:2.

Páteční program uzavře klání mezi Los Angeles a Edmontonem. Podobně jako u Toronta s Tampou vede i v tomto případě celek, od kterého to většina fanoušků NHL spíše nečekala. Kings ale dokazují, že nejsou ve vyřazovací části jen do počtu a na dosah tak mají vyřazení party v čele s Connorem McDavidem. V případě postupu by pak vyzvali lepšího z dvojice Calgary – Dallas. Pátý duel mezi LA a Oilers skončil výsledkem 4:4 po základní hrací době a rozhodnout tak muselo prodloužení. To trvalo jen lehce přes minutu, podruhé v zápase se totiž trefil švédský útočník Adrian Kempe a Králové si připsali třetí vítězství v sérii. V dresu Olejářů se trojicí bodů předvedli Connor McDavid a Leon Draisaitl, oba byli právě spolu s Kempem vyhlášeni hvězdami utkání.

