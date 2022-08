Čtyři měsíce byl mimo hru. Teď se chce talentovaný útočník poprat o místo v sestavě Philadelphie

Před draftem v roce 2020 experti chválili jeho střelbu i práci směrem do obrany. V prvním kole výběru mladých talentů, na celkovém 23. místě, si ho tehdy zvolila Philadelphia a v říjnu s ním podepsala nováčkovskou smlouvu. Odehrál celkem 33 zápasů v AHL, jenže pak nadějného centra Tysona Foerstera na čtyři měsíce ze hry vyřadila nutná operace ramene. Teď je ale dvacetiletý Kanaďan zpět, silnější, než kdy dřív, a chce si vybojovat pozici v hlavním týmu.

Foerster se zranil 6. listopadu 2021, když v dresu Lehigh Valley nastoupil proti Charlotte Checkers. „Hráli jsme přesilovku pět na tři, když jsem se natáhnul pro puk, abych ho udržel v pásmu. Můj loket narazil do ledu dřív, než zbytek těla a rameno mi vyskočilo… Když jsem si to nechal zkontrolovat, dozvěděl jsem se, že budu muset na operaci,“ vzpomíná mladý hokejista.

„Všechno se děje z nějakého důvodu. Hodně to bolelo. Chtěl jsem hrát, být se spoluhráči každou noc na ledě, trénovat s nimi a tak dál. Začal jsem pak na sobě hodně makat, bylo potřeba rameno dostat do pořádku, abych byl co nejlépe připravený do budoucna.“

Foerster vynucenou pauzu využil nejlépe, jak mohl. Ještě měsíc poté, co dostal povolení naskočit na led, nebyl schopný používat hokejku. Ve spolupráci s ředitelem rozvoje hráčů Kjellem Samuelssonem a trenérem bruslení Slavou Kuzněcovem tak pracoval právě na zlepšení pohybu po ledové ploše a celkovém zesílení. Jeho tělo se změnilo k nepoznání.

Ve Philadelphii jsou s pokrokem a přístupem kanadského forvarda nadmíru spokojeni. „Jeho síla je opravdu velmi patrná, protože jsem ho neviděl snad tři nebo čtyři měsíce a je na první pohled znát, jak moc se posunul,“ chválí Foerstera jeden z poradců manažera pro rozvoj hráčů Mike O’Connell.

Na led se dvacetiletý talent vrátil v březnu letošního roku v barvách klubu Barrie Colts, působícího v juniorské OHL. Jeho zlepšení nejen po fyzické stránce si všimli i zástupci hlavního týmu Philadelphie. „Zesílil a nyní je o dost efektivnější. Je to chytrý hráč, chápe, do jaké pozice si vybruslit, aby byl úspěšný a to je věc, ve které je opravdu dobrý,“ tvrdí asistent generálního manažera Flyers Daniel Brière. „Myslím si, že bruslení pro něj nebude problém.“

Vedení Philadelphie nyní musí vyřešit otázku, zda Foersterovi dát prostor v prvním týmu, nebo ho nechat ještě více „otrkat“ v AHL. „Chceme, aby odehrál co nejvíce zápasů. Bude pro něj lepší hrát 12-16 minut za Flyers, nebo 18-20 minut za Lehigh Valley? To je věc, kterou aktuálně probíráme a při rozhodování budeme muset být velmi obezřetní.“

