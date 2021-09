Čtvrtstoletí Zdena Cháry. Co může veterán nabídnout Ostrovanům?

Hokej se mění a neustále posouvá, ale ne zas tolik, aby v něm nešlo přečkat víc než dvě dekády. Jaromír Jágr zvládal i po čtyřicítce NHL pořád velmi dobře, Zdeno Chára našel ve 44 letech další angažmá a pokud se nic mimořádného nestane, protáhne si kariéru minimálně do 45 let.

19. listopadu 1997. Tehdy slovenský obr v lize lig začínal.

Byla to doba, kdy v Pittsburghu stoupala hvězda Jaromíra Jágra. Ve Philadelphii zářil Eric Lindros. Po skončení sezóny získal slavný Čech v konkurenci Petera Forsberga a Pavla Bureho svou teprve druhou Art Ross Trophy. Dominik Hašek se stal v této sezóně národním hrdinou na olympiádě v Naganu.

Hráčský agent Jaromír Henyš kdysi na obrazovce Novy Sport vzpomínal, jak mu Zdeno Chára za to, že ho dostane do NHL, slíbil nový mercedes. Prý ho nikdy nedostal, ale za zlé mu to neměl. Dokonce ani to, když ho po třicítce chtěl stáhnout s provizí na jedno procento. „Odmítl jsem a on mě vyfajroval,“ smál se, jak bylo pro Henyše typické.

Chára byl i tak skvělá investice, předešlé provize veškerou péči bohatě splatily. Kdokoli pomáhal statnému Slovákovi nahoru, neměl důvod litovat. Dotáhl to mnohem dál, než by při jeho vstupu do ligy hádal i ten největší optimista. Nejen, že se v NHL prosadil, on píše její historii! Rekapitulaci jsme prováděli nedávno, moc starších hráčů tuhle ligu nehrálo.

Od těžkých začátků až k pohádkovým příjmům

Draftem prošel až v devatenácti, do NHL naskočil o rok později. Tehdy proti Detroitu odehrál při svém debutu jen sedm minut. V brance soupeře stál Chris Osgood, po ledě létali Sláva Fetisov nebo Igor Larionov. Se svými 206 centimetry byl za atrakci. Komentátor v připojeném videu si dával hodně záležet, aby vynikl rozdíl v postavách. Nevěřili mu. Také v dalších duelech počítal odehrané minuty po jednotkách. Až v dubnu 1998, na konci své první sezóny, už hrával 17-18 minut.

Od té doby uplynulo 24 let, po skončení příští sezóny to bude čtvrtstoletí mezi nejlepšími (24 sezón, protože jednu sebrala výluka). V Ottawě a později v Bostonu dorostl v elitního beka.

V říjnu 2010 startoval sezónu Praze, kde nastoupil s Bostonem k dvojzápasu s Phoenixem. Na tiskovce v zázemí O2 Areny oznamoval s generálním manažerem Peterem Chiarellim podpis nové sedmileté smlouvy na 45,5 miliónu dolarů. Pro srovnání, pětadvacetiletý Patrice Bergeron podepsal jen o den dřív na tři roky za 15 miliónů. Chára byl ve 33 letech na vrcholu, zdál se to být doživotní kontrakt. Kde kdo možná myslel, že už nemusel být tak dlouhý. Opravdu vydrží hrát na vysoké úrovni do čtyřicítky?

Samozřejmě, že vydržel. A ještě od té doby přidal další čtyři roky. Připojuje pátý. Když nedostal důstojnou roli v Bostonu, odešel do Washingtonu. Ani tam nezklamal. Nyní naváže v místě, kde kariéru v NHL začínal. Nejstarší hráč pod nejstarším generálním manažerem.

Kruh se uzavírá

Ostrované si ho vybrali na draftu 1996 z 56. místa. V New Yorku pak odehrál 231 zápasů, než ho šílený Mike Milbury při své rozborce Isles poslal v roce 2001 do Ottawy. Opačným směrem putoval Alexej Jašin.

„Je to tak trochu uzavření kruhu,“ říkal Chára při video rozhovoru těsně po podpisu. „Kdo by čekal, že se něco takového stane po víc než dvaceti letech? Jsem upřímně poctěn, že se stávám znovu Ostrovanem. Organizace prošla za tu dobu mnoha změnami, nicméně myslím, že všichni vidíme pokrok a pozitivitu, kterých tenhle tým dosáhl.“

Důležitou roli při rozhodování hrála rodina, ke které to nebude mít do Bostonu daleko. Zájemců o jeho služby prý bylo „docela dost“, abychom citovali doslova. Přesně to čtyřiačtyřicetiletý matador spočítané nemá.

Ostrované ho zaujali hlavně tím, jakou se mužstvo prezentovalo hrou, když proti nim v poslední době nastupoval. „Je vždycky náročné proti nim hrát. Předvádí těžký a tvrdý styl. Nedostávají moc gólů, nepouští soupeře do šancí,“ popsal svého nového zaměstnavatele.

Zámořští analytici s ním počítají na místo šestého – sedmého beka a do speciálních formací, hlavně na oslabení. Jenomže tak to mělo být už ve Washingtonu a nakonec měl mezi obránci Caps čtvrtý nejvyšší icetime. Byl součástí páté nejlepší jednotky na oslabení v lize. Průměrný čas na ledě 18:19 dává Ostrovanům jistotu, že může klidně odehrát větší porci minut, bude-li to potřeba.

Mimochodem, u Islanders překročí celkový příjem 100 miliónů dolarů. Dosavadních 99,663 miliónů z něj dělá čtrnáctého nejbohatšího hokejistu NHL všech dob. Vedou Jaromír Jágr (139), Sidney Crosby (129), Alexandr Ovečkin (123). Těsně před Chárou je Nicklas Lidström (100).

Tenhle chlap se pořád vyplatí.

