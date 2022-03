Čtvrtek před uzávěrkou! Změna v bráně Habs, rozlučka Girouxe?

NHL pádí i nadále rychlým tempem, a i dnes nás čeká velké množství zápasů. Soubojů bude dohromady deset, a to včetně několika peprných. Kupříkladu může dojít k loučení Claudea Girouxe, čeká nás také bitva o New York či šlágr Toronta proti Carolině.

Pořádně hustá atmosféra bude ve Philadelphii, kam přijede Nashville. Zaostřeno ale bude na kapitána domácích Claudea Girouxe, jenž nastoupí ke svému tisícímu zápasu v NHL. Čtyřiatřicetiletý borec je ale zároveň na odchodu, a tak je možné, že půjde nejen o ocenění významného milníku, ale také o rozlučku.

Tradičně vyostřená bude bitva o New York. V MSG přivítají domácí Rangers hosty z Long Islandu. Favority jsou sice Jezdci, nicméně Ostrovanům se na ledě dnešního soupeře daří. Z posledních pěti zápasů vyhráli v MSG hned čtyřikrát. V sestavě Rangers by se měla objevit posila z Floridy Frank Vatrano.

Do Montrealu přijede Dallas, který míří do play off. V brance domácích by mohl chytat poprvé od půlky ledna Jake Allen, jenž marodil se zraněním v dolní části těla.

Ve velké formě hraje Sidney Crosby. Kanadský útočník má momentálně sérii deseti zápasů, ve kterých získal alespoň jeden bod. Proti dnešnímu soupeři ze St. Louis se mu navíc tradičně daří, historicky proti němu průměruje něco přes bod na zápas.

Atraktivní podívanou slibuje také utkání Toronta proti Carolině. Zatímco u hostů se počítá, že se v bráně objeví Fredie Andersen, pro něhož jsou zápasy proti Torontu speciální, u domácích by se měl mezi tři tyče postavit Källgren, jenž ve svém debutu vychytal nulu.

