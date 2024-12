Crosbymu vadila reakce fanoušků: Bučení jsme si nezasloužili

Pittsburgh Penguins zažili těžký večer proti Coloradu Avalanche, když doma podlehli 2:6. Přestože ve druhé třetině dokázali snížit manko a přiblížit se na rozdíl jednoho gólu, ve třetí části se jejich hra rozpadla. Zlomovým momentem byly nevyužité přesilové hry, na které reagovali někteří z přítomných fanoušků bučením. Tento projev nevole rozčílil kapitána týmu Sidneyho Crosbyho.

„Bylo to trochu překvapující,“ komentoval Crosby reakci publika. „Myslím, že byly chvíle, kdy jsme si to letos zasloužili, ale dnes to ten případ nebyl.“ Penguins za posledních sedm zápasů vyhráli pětkrát, a přestože tentokrát na ledě dominoval soupeř, podle Crosbyho to nebylo důvodem k tak ostré kritice.

Trenér Mike Sullivan ve snaze zlepšit výkony přesilovkových formací rozdělil Crosbyho a Jevgenije Malkina do dvou jednotek. Tento tah se však proti Avalanche ukázal jako neefektivní. Crosbyho formace se vůbec nedokázala prosadit a zůstala bez výraznějších šancí. „Možná by byl zápas v třetí třetině vyrovnaný, kdybychom aspoň jednu přesilovku proměnili,“ přiznal Crosby. „Nemůžeme dělat chyby, jaké jsme dnes předvedli, zvlášť proti týmu, který má tak nebezpečné hráče.“

A právě nebezpeční hráči Avalanche zcela ovládli zápas. Nathan MacKinnon si připsal gól a čtyři asistence, zatímco Mikko Rantanen zaznamenal hattrick a celkem pět bodů. Tato hvězdná dvojice prakticky zničila všechny naděje Penguins na obrat. „Je těžké hrát proti takovým hráčům, když jim dáváte tolik prostoru,“ přiznal Sullivan po zápase.

Na straně Penguins byl výrazným problémem i výkon brankáře Tristana Jarryho, který inkasoval pětkrát z 26 střel. Po sérii čtyř vítězství přišel výrazný propad, což Sullivan nazval krokem zpět. Jarryho výkon však nebyl jedinou slabinou Penguins. Hlavní ofenzivní opory týmu byly zcela odříznuty – Sidney Crosby nebral jediný bod a jeho trápení pokračuje. V posledních 16 zápasech skóroval pouze dvakrát, což je na hráče jeho kalibru neobvyklé.

Frustrace se na Crosbym začíná viditelně podepisovat. Po třetím gólu Rantanena, který padl do prázdné branky, zlomenou hokejkou vyjádřil svou nespokojenost. Tento projev emocí je u Crosbyho, obvykle klidného lídra, ojedinělý.

Neúspěšný večer se navíc odehrál před ne zcela zaplněnou arénou. Vstupenky na zápas zůstaly neobvykle neprodané, a i těch prodaných se několik tisíc fanoušků nakonec rozhodlo nevyužít. Prázdnější hlediště a bučící fanoušci nejsou něčím, na co by Penguins byli zvyklí. Sidney Crosby se vyjádřil, že by spíše ocenil pozitivní podporu publika, která týmu v těžkých chvílích pomůže. „Všechno vnímám. Vždycky to tak bylo. Ti nejlepší hráči to vnímají,“ dodal Crosby.

