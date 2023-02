Crosbyho premiéra v 35 letech! Rozhodčí ho poslali do sprch

V hokeji dokázal v podstatě všechno. Týmové úspěchy, reprezentační zářezy i plná skříň individuálních trofejí. V noci na neděli se ale Sidneymu Crosbymu podařilo něco, co ve své dlouhé kariéře ještě nezažil.

Jeho Pittsburghu zápas na ledě Los Angeles absolutně nevycházel. Když zazněla poslední siréna, byli Tučňáci rádi, že míří do sprch a pryč ze stadionu. Na kostce nad ledem totiž svítil stav 6:0 ve prospěch domácích Králů.

A pořádně to vřelo i v Crosbym. Za stavu 5:0 dostal pořádně naloženo, když stál před brankou Copleyho.

Mikey Anderson, obránce Kings, srazil kapitána Pens krosčekem k zemi. Crosbymu se nelíbilo nejen chování rozhodčích, ale ani Andersona. Začal do něj strkat a oba si velmi hlasitě vyříkávali, co se právě stalo.

Následně se debata stočila i na rozhodčí. Ruchové mikrofony sice nezachytily, co Crosby řekl, ale nic pěkného to asi nebylo. Kanadský hokejista totiž dostal trest deset minut plus do konce zápasu. Poprvé v kariéře.

„Důvod vyloučení? Nevím,“ divil se po utkání v kabině. „Něco do mě hučel, když jsme jeli na trestnou lavici. Trochu jsme se poštěkali. Pak jsem někde zaslechl, že mám deset a do konce. Upřímně, vůbec nevím, co se stalo.“

A ještě dodal: „Anderson mi něco říkal. Nevěděl jsem, co přesně, protože jsme od sebe byli celkem daleko. Tak jsem přijel blíž. To je normální, děje se to pořád. Když mě vyhodili ze zápasu, byl jsem v šoku.“

Na takové věci Crosby vlastně není vůbec zvyklý. Bylo to teprve popáté, co byl Crosby ve své dlouhé kariéře, která čítá 1 160 utkání, vyloučen alespoň na deset minut.

Jeho rekord se datuje do ledna 2009, kdy nasbíral 21 trestných minut.

Sidney Crosby was given a ten-minute and a game misconduct following an altercation with Mikey Anderson. pic.twitter.com/oAHMXLn91x — Sportsnet (@Sportsnet) February 12, 2023

