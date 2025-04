Crosby vládne NHL! Bodovou sérii vyšperkoval hattrickem, vyrovnal Jágra

Jako by snad NHL zažívala retro týden. O show se starají Alex Ovečkin se Sidneym Crosbym, stejně suverénně jako ve svých nejlepších letech. Jako bonus, díky jedinečné dlouhodobé formě, navrch překonávají či vyrovnávají ty největší z velikánů. Sašovi je devětatřicet, Sidovi o dva roky méně. V takovém věku je běžné vyklízet pozice. Či je mít už dávno vyklizené. Oba ovšem zdárně obelhávají čas.

Ruský šutér skóroval čtyřikrát za sebou.

Opět dosáhl na metu 40 tref, vyrovnal kanonýrský rekord Waynea Gretzkyho (894) a obral Jaromíra Jágra o ten ve vítězných gólech (136).

A kanadský centr?

Bodoval už podvanácté v řadě, což je nejdelší aktivní série napříč soutěží. Naposledy se blýskl čtyřmi zápisy (3+1), a to již potřiačtyřicáté v kariéře - dotáhl tak v klubové kronice Pens na druhém fleku Jágra.

Slavnou 99 před pár dnydokonce překonal, podvacáté končí s průměrem minimálně bod na utkání.

Stárnutí vzdorují znamenitě nejen tento týden, ale celý ročník. Vždyť se Ovečkin drží mezi top snajpry ligy a Crosby zase atakuje elitní desítku tabulky produktivity.

Jejich rivalita byla roky největším tahákem, vzájemným zápasům se říkalo "Hvězdné války." Opakovaně se střetli v play-off, výjimečný byl večer, kdy oba nasázeli hattrick.

Žádnou nevraživost ovšem mezi nimi (už) nehledejte, mají k sobě spoustu respektu.

"Je neskutečné, co v této sezoně předvádí," smeká pittsburský kapitán před Ovečkinem za jeho střelecké počiny.

Hlubokou poklonu by zasloužil i on sám, tahoun Pens, s 86 body aktuálně jedenáctý neproduktivnější plejer.

Aktuálně bodoval už 12krát za sebou (10+8), svým 14. hattrickem se odpoutal v klubové historii od Jevgenije Malkina (lepší je jen Mario Lemieux se 40 kousky), a navrch asistencí řídil výhru nad Dallasem.

Rázně uťal sedm zápasů dlouho neporazitelnost Stars, kterou nezachránily ani tři přesné zásahy Jevgenije Dadonova.

"Dát hattrick? To je vždycky zábava. Nestává se to člověku úplně často, ale rozhodně je to super pocit," pověděl Crosby s tím, že se jako vždy snažil odvést na ledě své maximum.

Podobně jako Ovečkin, který tento týden posunul vlastní rekord NHL v počtu 40gólových ročníků, vylepšil proti Dallasu ten klubový v těch 30brankových.

Po galapředstavení proti Hvězdám jich má už 13.

Nezanedbatelný výkon to není ani z hlediska NHL, vždyť stejnou (či lepší) bilanci má už pouze desítka hráčů. Ovečkin mezi nimi, samozřejmě.

Druhá z tandemu ikon, které definovaly jednu éru profesionálního hokeje. A teď jí pozvolna uzavírají v úchvatném stylu.

