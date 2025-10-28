Crosby sesadil Lemieuxe a slaví 1700 bodů v NHL: Jako devátý, vděčný Mariovi a jeho rodině

29. října 10:50Tomáš Zatloukal
V půjčovně magických předmětů by nejspíš už rádi viděli Sidneyho Crosbyho. Vrší se mu tam upomínky, stále nevrátil stroj času... Jak si jinak vysvětlit jeho famózní vstup do sezony 25/26, tedy do ročníku, v němž nastupuje už jako osmatřicetiletý veterán. Jeho věk neprozrazuje herní sešup, žádný se nekoná, vždyť má na kontě po 11 duelech 15 bodů a patří mu desáté místo v ligové produktivitě, nýbrž překonané milníky a rekordy. Na pár jich dosáhl zkraje týdne proti St. Louis Blues. Stojí za řeč!
To, co zkraje základní části předvádí Crosby s Jevgenijem Malkinem, který je v závodě o Art Ross Trophy dokonce pátý, to je prvotřídní retro.
Klobouk dolů! Tohle by jste od nich čekali pár let dozadu, v Rusově případě pěkných pár, ale teď? Jako by se rozhodli dát pittsburským fanouškům v hubené, náročné době ještě pár důvodů k radosti.
Penguins už nějaký čas mají do elity daleko, ale díky číslu 87 je pořád, na co koukat. A čemu tleskat. V noci na úterý se v PPG Paints Areně aplaudovalo vestoje, kolikrát také vidíte hráče dosáhnout na hranici 1 700 bodů...
Historie NHL pamatuje osm případů, Crosby přidal devátý.
Here's how Sidney Crosby's 1700th career point sounded on the Penguins Radio Network. pic.twitter.com/1KFXg9CpAw
— Penguins Radio Network (@penguinslive) October 28, 2025
Když se sekundární asistencí u trefy Bryana Rusta připojil k Wayneu Gretzkymu (2,857), Jaromíru Jágrovi (1,921), Marku Messierovi (1,887), Gordiemu Howeovi (1,850), Ronu Francisovi (1,798), Marceli Dionnovi (1,771), Steveu Yzermanovi (1,755) a Mariu Lemieuxovi (1,723).
"1 700 bodů? To je neuvěřitelná cifra...Budu si rozhodně pamatovat, že jsem u tohoto jubilejního byl," povídal Rust, který také pokorně ocenil dlouhodobou spolupráci s fenomenálním Kanaďanem.
Ten před novináři zprvu pronesl pár slov s ohledem na nešťastnou událost v ochozech (Nepříjemnost v ochozech. Fanoušek Pittsburghu je ve vážném stavu | NHL.CZ). "Nepřijde mi za takových okolností vhodné mluvit o bodech, chci vyjádřit podporu jemu a jeho rodině. Naše myšlenky a modlitby jdou za nimi."
Vzorňák bez jediného náznaku nabubřelosti či sebestřednosti, pak ocenil fanoušky Pens a jejich přízeň.
A dál? Skromnost sama... "Připojit se k plejerům, které jsem měl za idoly, když jsem vyrůstal? Nikdy jsem ani nepomyslel na to, že bych se k nim mohl přiblížit... Jsem vděčný, že jsem byl schopný hrát tolik let a být členem této party," povídá.
Jedním pasem oslavil dva historické počiny.
Zároveň totiž zapsal 498. vícebodový mač za Tučňáky. Odpoutal se tak od Maria Lemieuxe. Jednoho ze svých vzorů, u kterého zkraje kariéry bydlel, s nímž si stihl zahrát a jemuž pittsburský klub dlouho patřil...
"To, že jsem mohl u Maria ze začátku žít a měl jsem podporu od něj a jeho rodiny, bylo pro mě ohromně důležité. Jsem za to moc vděčný," pověděl Crosby.
Mač to pro něj nakonec byl tříbodový (1+2). A vítězný (6:2).
Svou formu potvrdil také v noci na středu, kdy gólem poslal do prodloužení pensylvánské derby s Letci z Philadelphie a zajistil svému mančaftu alespoň bod. Příznačně bekhendem, střelou, kterou má možná vůbec nejlepší v NHL.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.