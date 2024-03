O Pittsburghu se mluví jako o týmu, který by měl jít do přestavby. Na play off v této sezoně začíná ztrácet, navíc přišel o Jakea Guentzela. Penguins ale není radno nikdy odepisovat. A už vůbec ne, když k útoku zavelí Sidney Crosby.

„Každý zápas je teď důležitější a důležitější. Tlak se zvyšuje. Tohle jsou ty nejzábavnější zápasy. Jako hráč i jako tým se musíte zvednout," hlásí před sobotním utkání s NY Rangers.

Největší šancí pro Penguins, jak play off dosáhnout, zůstává Crosby, který je s 32 góly v čele tabulky střelců a je na nejlepší cestě dosáhnout 40 gólů poprvé od sezony 2016/17, kdy jich nastřílel 44.

Šestatřicetiletý útočník však trochu ubral na tempu a na kontě má jen pět asistencí a v posledních deseti zápasech. O moc lépe na tom není ani Pittsburgh, kterému se nedaří sbírat body a postupně se propadá.

"Bylo to pro nás všechny z pochopitelných důvodů několik emotivních týdnů. Velmi mu záleží na této organizaci a na tom, abychom se snažili i nadále vyhrávat,“ ví dobře trenér Mike Sullivan.

Část těchto emocí pramení z odchodu Crosbyho dlouholetého spoluhráče z lajny Jakea Guentzela. Tato rána už se pomalu hojí, což Sullivan potřebuje. Potřebuje totiž Crosbyho v tom nejlepším rozpoložení.

"Sid dělá spoustu dalších věcí mimo sbírání bodů. Je dobrý na obou stranách kluziště, spoléháme na něj v obraně. Je opravdu dobrý na vhazování. Vytváří příležitosti pro své spoluhráče z lajny. Totéž dělá i v naší přesilovce. Má vliv na mnoho věcí. Bez ohledu na to, jestli dá gól, nebo ne, určitě z nás dělá lepší tým," smekl před kapitánem.

Co tedy Pens a play off?

Dveře jsou stále pootevřené. Ve čtvrtek Islanders, jedni z konkurentů, prohráli 0:4 na ledě Buffala Sabres a Red Wings podlehli 1:4 Arizoně Coyotes. Nikdo nehraje v takovém formě, že by měl všem utéct. Je na Pittsburghu, aby se do všeho vložil.

"Vidíme, že nikdo nehraje ideálně. Měli bychom to brát nejen jako pomoc, ale také zdroj emocí," řekl Crosby. "Je na nás, abychom z této příležitosti vytěžili maximum. Ne vždy se povede, že by pomáhály i ostatní týmy. Musíme z toho vytěžit maximum."

