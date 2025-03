Crosby, Ovečkin, McDavid… Blíží se pád Gretzkyho nesmrtelných čísel?

Hon Alexe Ovečkina na střelecký rekord Waynea Gretzkyho je hlavním tahákem současné NHL. Překonat 894 branek v základní části? Už brzy to může být realita. Ale tím to nekončí. Legendární Gretzky drží i další zápisy, které kdysi vypadaly jako nedotknutelné. Dnes? Mohou padnout. Na šest takových se podíval portál Sportsnet.

Sidney Crosby je dva body od 20. sezony s průměrem minimálně bod na zápas. Pokud se mu to podaří, Gretzkyho překoná.

„Celou kariéru se drží na neuvěřitelné úrovni. Někdy je neuvěřitelné sledovat, co dokáže," říká Connor McDavid. Právě on má přitom také našlápnuto k přepsání historie. Aktuálně má sedm sezon s alespoň 100 body, a pokud si produktivitu udrží i ve třicátých letech života, Gretzkyho 15 sezon může být v ohrožení. „Každý rok se snažím posouvat hranice. Uvidíme, kam mě to dostane," říká McDavid.

Ovečkin mezitím pokračuje ve svém boji s časem. Už brzy by měl překonat Gretzkyho v počtu gólů základní části, jenže celkový součet včetně play-off stále patří legendárnímu centrovi.

Zatímco Gretzky nastřílel 1016 branek, Ovečkin jich má 960. Na vyrovnání mu chybí 56 zásahů, což je stále pořádná porce. „Hraju, dokud mám šanci dávat góly. A zatím mi to jde," vzkazuje ruský kanonýr.

Dobře je na tom Leon Draisaitl, který se letos může dostat ke čtvrté sezoně s 50 brankami. Gretzky má těchto sezon devět a pokud by Draisaitl chtěl tento rekord atakovat, musel by v extrémním tempu pokračovat ještě deset let.

