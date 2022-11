Crosby neslevuje. Je nejlepší ve hře pět na pět a má rekord proti Philadelphii

Čtyřka, to je číslo, které ho zajímá. Když se nedávno v obsáhlém rozhovoru pro Hockey News Sidneyho Crosbyho zeptali, zda myslí na pokoření hranice 600 branek a 1000 asistencí, v jeho případě brzo reálných, odpověděl, že ho zajímá číslo čtyři.

Není asi potřeba složitě vymýšlet, co tím myslel. Tři Stanley Cupy má, čtvrtý by rád přidal. O to jediné reálně usiluje. Na to jediné v duchu myslí.

Sezónu má přitom individuálně opět skvělou. Loni mu utekla stobodová hranice fakticky jen kvůli zranění. 84 bodů v 69 utkáních dávalo po vynásobení v kalkulačce při plném počtu zápasů akorát 100 bodů. Letos odstartoval ročník v ještě vyšším tempu.

Průběžné osmé místo v ligové produktivitě za 29 bodů (11+18) ve 22 utkáních je na pětatřicetiletého matadora skvělý zápis. V pondělí s ním byl v první desítce bodování jediný další třicátník, a to o tři roky mladší Erik Karlsson ze San Jose.

Dvaapadesát kousků rivalovi

Crosby zase táhne Pittsburgh. Pořád. Neustále. Jako vždycky. V klubové produktivitě má náskok ohromných devíti bodů na druhého Malkina (20) a jen tak mimochodem, v celé lize má nejvíc bodů ve hře pět na pět. Průběžných 24 bodů nasbíral spolu s ním ještě Erik Karlsson, třeba McDavid má v rovnovážném počtu hráčů na ledě jen 18 bodů, Pastrňák 17.

Zvládá se prosazovat s jakýmikoli spoluhráči a ještě je činí lepšími. Dupuis, Kunitz, Rust, Rakell, všichni vedle něj jen kvetli. Dominik Simon, který v domácí soutěži na Spartě pobral mizerné tři body ve dvaceti duelech, vedle čísla 87 pravidelně bodoval. A to ve výrazně kvalitnější lize.

Crosby jde tak daleko, že už přepisuje maxima některých legend. Páteční gól z první třetiny do sítě Flyers byl jeho 52. v kariéře proti pensylvánskému arcirivalovi. Překonal tím Maria Lemieuxe a stal se historicky nejlepším střelcem NHL proti Philadelphii.

„Nebyl jsem si toho vědom, ale za ty roky jsme spolu sehráli spoustu zápasů, velmi vypjatých zápasů. Je to pořád stejné, proti nim je to výzva,“ řekl k tradičnímu soupeři.

Když na něj fanoušci ve Wells Fargo Centeru po oznámení autora branky bučeli, šlo v tomto případě spíš o vyznamenání. Funguje to tak od roku 2005, kdy vstoupil do ligy. „Jsou týmy, proti kterým rádi hrajete, vypadá to, že jemu sedí Philly,“ řekl spoluhráč Bryan Rust. „Jsem si jistý, že je na to číslo hrdý, protože na něj bučí, kdykoli se dotkne puku.“

V srpnu mu bylo 35 let. Posouvá se mezi veterány, i když herně pořád stačí mladším. Smlouvu má ještě na tři sezóny. Novinářům Hockey News takřka závazně slíbil, že minimálně do čtyřicítky hrát bude. Pokud tělo zvládne fungovat i po ní, rozhodně nemíní ani potom končit. Jaromír Jágr, který prodloužil smlouvu po čtyřicítce šestkrát, prý je Crosbymu velkou inspirací.

