Crosby dostal COVID a opět pauzíruje. Je to pro něj další zátaras, mrzí kouče Tučňáků

Tvrdě dřel, aby se dostal co nejdříve na led. Výsledek? Sidney Crosby odehrál jediný mač a skončil opět na marodce. Tentokrát kanadskou superhvězdu drží mimo mantinely koronavirus. Pittsburskému kapitánovi ve středu vyšel pozitivní test. Skončil tak, podobně jako Brian Dumoulin, na COVID protokolu. Penguins informují, že Crosbyho trápí jen mírné příznaky zákeřného onemocnění, jež si v USA vyžádalo už 750 tisíc obětí.

Crosby má pořádný pech.

Po zářijové operaci zápěstí poctivě makal a vrátil se dříve, než se čekalo. V sobotu naskočil proti New Jersey Devils a odehrál přes 19 minut. Víc jich ovšem zatím nepřidá, ve středu zamířil na COVID protokol, odkud naopak před pár dny zmizelo jméno Krise Letanga.

"První čtyři dny jsem se na nic nezmohl, byl jsem dost unavený, měl jsem všechny symptomy. V dalších dnech jsem se už cítil tak, že bych si klidně zacvičil, ale podle nastavených pravidel jsem musel čekat na další testy," popsala dlouholetá opora Tučňáků, jaký u ní měl koronavirus průběh.

V noci na pátek by už Letang mohl naskočit v tradiční bitvě o Pensylvánii. "Cítím se skvěle," povídá.

Kdo ví, jakou zkušenost zažije Letangův kamarád s číslem 87. Momentálně je nicméně Crosby nejspíš především pořádně rozmrzelý, koronavirus mu zkřížil plány. Místo grandiózního comebacku a pomoci Pittsburghu zase marodí.

"Jsem si jistý, že je tím dost otrávený. Extrémně pilně pracoval na tom, aby se dostal do bodu, kdy může znovu hrát, všichni jsme z toho byli nadšení a pak tohle... další zátaras," povzdechl si Mike Sullivan, kouč Tučňáků.

Toho musí štvát, kolik zdravotních trablů musí populární klub ze Steel City řešit. Kromě Crosbyho chybí i jeho souputník Jevgenij Malkin, další borec, co svého času vládl NHL. Nevrátí se dřív než v prosinci. A co "Sid the Kid"? "Snad bude rychle zpátky," přeje si Sullivan.

Crosbyho kariéru lemují zranění a nemoci poměrně zhusta, vždyť odehrál o 166 mačů méně než věčný rival Alex Ovečkin. Do NHL přitom kdysi vstupovali bok po boku.

