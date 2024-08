Cristall zažil skvělou sezónu ve WHL. Ve Washingtonu ročník asi nezahájí

Andrew Cristall je zářivou budoucností pro washingtonské Capitals. Mladý útočník se mimo sezónu zase o kus posunul, Caps však nyní řeší, kam s ním. Kvůli nízkému věku začít v AHL nemůže a na hlavní tým nejspíše ještě nemá, bude pokračovat v juniorce?

Andrew Cristall je teprve devatenáctiletý útočník, který v roce 2023 prošel draftem do NHL. Washington si jej vybal jako 40. v pořadí už ve druhém kole. Hned po draftu se však vrátil do WHL, kde oblékal dres Kelowny. A měl vskutku skvostnou sezónu. V 62 zápasech vstřelil 40 gólů a na dalších 71 nahrál. Sečteno, podtrženo, to dělá celkem 111 kanadských bodů.

„Myslím, že Andrew měl výjimečný rok. I nadále produkoval hodně bodů. Myslím, že také trochu více rozvinul svou hru, co se týče lepší hry bez puku,“ sdělil asistent generálního manažera Capitals Ross Mahoney.

Play off však Kelowně v čele s Cristallem nevyšlo. Kanadský útočník sice zapsal 15 bodů v 11 duelech, ale Rockets skončili už v konferenčním semifinále.

„Myslím, že mi určitě pomohla tvrdá práce, kterou jsem v létě udělal, příprava na začátek sezóny byla dobrá. Hodně mi pomohlo sebevědomí. Myslím, že tyhle věci mi pomohly k docela dobrému ročníku,“ popsal Cristall během rozvojového kempu Capitals.

Po skončení sezóny WHL se rodák z Vancouveru připojil k farmářskému týmu v Hershey a čekal v play off na svou šanci, tu nakonec nedostal, ale Medvědi vybojovali druhý triumf Calder Cupu v řadě.

„Je to samozřejmě neuvěřitelný tým, hokejový tým pro play off, a tam chce být každý hráč. Poznal jsem, jak se kluci chovají ke svým tělům, jak o sebe pečují a jak jsou prostě sehraní jako tým a jak každý pracuje pro kluky vedle sebe,“ popsal Cristall.

Kromě toho, že se Cristall zúčastnil svého druhého rozvojového kempu, pracoval ve svém rodném městě s trenérkou bruslení Barb Aidelbaumovou.

„Myslím, že Andrew letos udělal maximum, co se týče jeho růstu. Bude pro něj dobré, když bude mít dobré léto v posilovně a posílí svou sílu. Uvidíme, jak na tom bude, až budeme mít tréninkový kemp, ale opravdu jsem spokojený s tím, jak si vedl,“ řekl Mahoney.

Cristallovi bude 20 let až v únoru, takže je příliš mladý na to, aby mohl začít sezonu v Hershey. Mohl by se sice dostat na soupisku Capitals už po tréninkovém kempu, ale spíše bude poslán zpět do Kelowny, aby doladil svou hru.

„Určitě musím zapracovat na tom, abych měl hodně síly, zejména na souboje v rohu a souboje o puk. V létě pracuji hlavně na své práci s hokejkou, na tom, kam ji dát, a na tom, jak získat převahu nad silnějšími a většími hráči, jak vyhrát souboje o puk,“ popsal devatenáctiletý talent.

Share on Google+