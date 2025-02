Cozensův propad? Vím, že na to mám, ujišťuje

„Vím, že mám dobrý střelecký instinkt a můžu skórovat odkudkoliv. Teď jde o to, důvěřovat si a využívat to víc.“ Těmito slovy pro Buffalo News dal Dylan Cozens jasně najevo, že se nevzdává, i když tlak na něj sílí ze všech stran. Po nadějném startu kariéry se mladá hvězda Sabres ocitla v kritickém bodě, kdy nejen tým, ale i on sám očekává, že znovu najde formu, kterou předváděl v roce 2022.

Ještě před dvěma lety patřil Cozens mezi klíčové hráče Buffala, který zakončil sezónu s 31 góly a 68 body. Dnes? Po 54 zápasech má na kontě jen 27 bodů a neustále čelí spekulacím o možném trejdu. „Pracuju na zlepšení každého detailu, chci být tím kompletním hráčem, kterým se snažím stát,“ tvrdí odhodlaně.

Problém ale není jen v jeho hlavě – tým s ním na ledě inkasuje příliš mnoho gólů. Podle analytiků patří k hráčům s nejvyšším počtem očekávaných inkasovaných gólů za 60 minut. Co je horší, i trenér Lindy Ruff už naznačil, že Cozens musí znovu najít svou střeleckou pohodu: „Stačí jeden gól, aby se rozjel. Víme, že má smrtící střelu, když se dostane do prostoru mezi kruhy.“

Spekulace o trejdu navíc jen přilévají olej do ohně. „Víc než polovina týmů v lize se na něj ptala,“ šušká se v zákulisí. Přesto Cozens odmítá panikařit. Po reprezentační pauze na turnaji 4 Nations Face-Off se vrací s jasným cílem. „Potřeboval jsem si vyčistit hlavu. Teď jsem zpátky a připravený na velký finiš,“ říká odhodlaně.

Jeho poslední gól – ostrá střela nad pravé rameno brankáře Justuse Annunena během zápasu s Nashvillem – ukázal, že to v něm stále je. „To byla střela sebevědomí,“ přiznává Cozens. A právě sebevědomí je to, co mu momentálně nejvíc chybí.

Fanoušci Sabres už ale ztrácejí trpělivost, a pokud Cozens brzy nenajde svou bývalou formu, generální manažer Kevyn Adams by mohl kývnout na nabídku některého z týmů, které už čekají ve frontě.

