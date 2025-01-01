Cože, další střela mimo? Fanoušci Rangers tepou vedení, na odchodu je další talent

17. října 10:00David Zlomek
Zdá se, že Brennan Othmann, ještě před pár lety považovaný za budoucí oporu New York Rangers, se ocitl na rozcestí. Podle informací Elliotta Friedmana ze Sportsnet klub v posledních dnech naslouchá nabídkám na jeho výměnu.
„Probíhají rozhovory o jeho budoucnosti. Možná je čas, aby dostal nový start jinde,“ uvedl Friedman.
Othmann, šestnáctý výběr draftu z roku 2021, měl být v tuto chvíli stabilní součástí sestavy Rangers. Jenže čtyři roky po draftu stále nenašel pevné místo v NHL. Na soupisce pro začátek sezony před ním dostali přednost nejen mladší Noah Laba, ale dokonce i veterán Conor Sheary, který přišel do kempu jen na zkoušku. Othmann byl poslán do AHL ještě před koncem září, což byl jasný signál, že trpělivost organizace slábne.
Na farmě v Hartfordu Othmann ukazuje, že talent má. Jako nováček nasbíral 49 bodů v 67 zápasech, loni přidal solidních 20 bodů ve 27 utkáních, i když část sezony ztratil kvůli zranění a krátkému působení v NHL. Tam ovšem neoslnil, ve 22 zápasech zaznamenal jen dvě asistence a většinou hrál necelých deset minut za večer, převážně ve čtvrté lajně.
Jenže vedení čekalo víc. „Potřebujeme, aby jeho hra měla větší strukturu a spolehlivost,“ řekl kouč Mike Sullivan během kempu. „Má výborné instinkty, ale musí se naučit být důsledný i bez puku.“
Na kempu před sezonou dostal Othmann prostor ve čtyřech přípravných zápasech, zkoušel různé pozice v top 9, ale zapsal jediný bod. Zatímco Gabe Perreault a Brett Berard udělali na trenéry větší dojem, Othmann působil ztraceně. Právě Perreault, loňský první výběr Rangers, je podle zdrojů jediným mladíkem, kterého Drury odmítá do jakékoli výměny zahrnout.
S podpisem Shearyho se navíc prostor pro mladé ještě zmenšil. A protože Othmann po této sezoně ztratí status hráče bez nutnosti projít waiver listem, klub si musí brzy rozmyslet, co s ním dál.
Zatím není jisté, zda Othmannův agent Patrick Morris formálně požádal o výměnu, ale obě strany si podle The Athletic uvědomují, že nové prostředí by mu mohlo prospět. Rangers by zřejmě nedostali zpět první kolo draftu, které za něj kdysi utratili, ale druhé kolo nebo výměna za jiného stagnujícího talentovaného hráče jsou reálné možnosti.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.