Coyotes jdou nahoru. Ve Vegas jsme ukázali, čeho jsme schopní, říká trenér

Arizona v této sezoně není otloukánkem, jako tomu bylo dřív. Alespoň zatím. Progres je ale znatelný a vylepšený kádr ukazuje, že to nebude žádná ostuda. Velký podíl na tom má i nový trenér Andre Tourigny.

Kouč pak poukázal na poslední zápas, v němž jeho Coyotes ukázali, že se jim tvrdá práce vyplatí, když v sobotu večer ve městě hříchu překvapivě zvítězili 2:0 nad Golden Knights.

"Pro trenéra to byl téměř dokonalý pohled," řekl šéf lavičky Arizony po zápase. "Byli jsme dotěrní a soustředění po celý zápas. Na druhé straně stál tým, který vyhrál Stanley Cup. Způsob, jakým jsme hráli v obraně, jak jsme nakládali s pukem, jak jsme řídili naši hru, to bylo přesně něco, co chci vídat."

Jak Tourigny dodal, vidět schopnosti svého týmu proti jednomu z nejlepších celků soutěže je vždy velmi povzbuzující do další práce.

"Viděli jsme, čeho jsme schopni," dodal Tourigny. "Neříkám, že takhle budeme hrát všechny zápasy, ale přístup, který jsme měli, musíme mít pokaždé."

Byli to brankáři, kteří drželi hlavní dějovou linii zápasu po celé první dvě třetiny. Klání zůstalo bez branek až do poloviny závěrečného dějství, kdy hvězda Coyotes Clayton Keller prolomil nerozhodný stav svým osmým zásahem v sezóně. Kellerův gól byl jediným, který v zápase překonal brankáře, protože Lawson Crouse trefil prázdnou branku.

Nicméně právě Ingram byl nepochybně hrdinou Arizony poté, co zastavil všech 34 střel, kterým čelil, a připsal si tak druhé čisté konto. Chytil skoro čtyři góly nad očekávání a pomohl tak Coyotes ukončit sérii tří porážek, po které se propadli o dvě místa v tabulce Centrální divize.

"V posledních dnech jsme měli několik dlouhých schůzek, na kterých jsme se snažili vrátit věci do normálu, takže si myslím, že to byla skvělá odezva od všech," řekl Ingram. "Je to dobrá výhra, ze které se můžeme poučit a na které můžeme stavět."

"Způsob, jakým naši kluci zareagovali v závěru utkání? Jsem na ně opravdu hrdý," dodal Tourigny.

V pondělí se Arizona nacházela na desátém místě konference, přičemž na pozice pro play off ztrácí jediný bodík.

