Corey Perry: Jak všechno to stěhování snáší rodina? Syn toho ví o hokeji víc než já!

21. července 8:30Jiří Lacina
NHL mládne, zaplavují ji noví, talentovaní hráči, ale on to nebalí. Pořád je o něj zájem. Poté, co se upsal Los Angeles, chystá se Corey Perry odpálit na podzim svou 22. sezónu v NHL. Ve 41 letech bude po Brentu Burnsovi druhým nejstarším hráče v lize.
„S přibývajícím věkem je trochu těžší vstát ráno z postele, jít do posilovny, bruslit. Ale pořád mě to baví. Cítím se skvěle. Stále mladý. A to mě žene dál,“ cituje veterána TSN.
Perry odehrál v základní části 1 464 zápasů, což z něj dělá už 31. nejvytěžovanějšího hokejistu historie. S 244 odehranými zápasy play-off je dokonce třetím nejlepším hráčem všech dob, hned za Chrisem Cheliosem (266) a Nicklasem Lidströmem (263).
Trochu problém je ustavičné stěhování. Od draftu 2003 byl šestnáct let v Anaheimu. Od té doby jsou to neustálé přesuny. Dallas. Montreal. Tampa Bay. Chicago. Edmonton. Los Angeles. Tampa Bay. Teď znovu Los Angeles.
Taky vás napadlo, jak to snáší rodina?
Perryho manželkou je Blaire Perry, rozená Morrison. Pár tvoří už z dob působení v Anaheimu, jsou spolu jedenáct let. V médiích je zmiňovaná jako velmi silná a podporující žena. Mají jednoho syna Griffina, kterému je aktuálně devět. Jde o extrémně zapáleného hokejového fanouška a vášnivého statistika.
Nabádat tátu ke konci kariéry? Na to zapomeňte! Když se v médiích spekulovalo o Perryho možném odchodu do důchodu, jeho syn Griffin v rozhovoru pro Sportsnet s úsměvem propálil interní rodinnou komunikaci: „Moje máma říká: Ještě jeden rok.“
Právě syn je pro veterána obrovskou motivací. Jelikož si pochopitelně nepamatuje tátův pohárový úspěch v Anaheimu, došlo k němu hned ve druhé sezóně, rád by mu dopřál tuto radost ještě aspoň jednou. Bohužel z toho bylo zatím jen několik prohraných finále.
Nyní aspoň potěšil ženu se synem návratem do teplé Kalifornie. „Rodina se do Los Angeles zamilovala. Nemohu o organizaci a o tom, co dělají, říct dost dobrého. Snaží se dát dohromady tým, který by se posunul dál a zažil další pohárovou jízdu.“
I když to nevyjde, Perry je rád, že ho syn v lize lig opět uvidí a zažije. „NHL už dobře zná. Je skvělé, že chápe, že pořád hraju. Ví o hokeji víc než já a zná všechny moje statistiky. S ohledem na všechny ty mladé kluky, kteří do ligy přicházejí, je opravdu zábavné mít syna poblíž a pořád se na tom všem podílet.“